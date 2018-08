von Mona Lippisch

Etwa 50 Patienten gehen täglich im Haus der Strahlentherapie am Häfler Medizin Campus ein und aus. Was alle Betroffenen gemeinsam haben, ist die Diagnose Krebs. Deswegen werden sie mit dem mit dem Strahlenbeschleuniger behandelt. Diese Therapie gehört neben der Chirurgie und Chemotherapie zur dritten Säule der Krebsbehandlung. Weil die Technologie nicht stehen bleibt und stets neue Möglichkeiten entwickelt werden, wird der Strahlenbeschleuniger, der acht Jahre seinen Dienst in Friedrichshafen geleistet hat, nun durch einen neuen ersetzt. 1,5 Millionen Euro kostet diese Investition. "Wir freuen uns schon, wenn wir den neuen Strahler Mitte September in Betrieb nehmen können", sagt Mari Björnsgard, Fachärztin für Strahlentherapie, bei einem Pressegespräch. Davor müsse das Gerät noch vom Tüv geprüft und einige Tests durchlaufen.

Der Strahlenbeschleuniger wurde nach der Häfler Gräfin Wendelgard von Buchhorn benannt. "Wir wollten einen Namen, der mit der Region in Verbindung steht. Deswegen heißt der Strahlenbeschleuniger Wendelgard", begründet Björnsgard. Die Ärztin zählt Vorteile auf, die das neue Gerätes für die Patienten haben soll: eine noch präzisere Bestrahlung und kürzere Behandlungszeiten. "Gerade bei Gehirntumoren geht es um wenige Millimeter. Manche Bereiche im Gehirn vertragen eine geringere Bestrahlungsdosis als andere, etwa der Hirnstamm. Und auf die müssen wir natürlich besonders aufpassen", erklärt Ursula Reichmann, ebenfalls Fachärztin für Strahlentherapie. Für eine genaue Bestrahlung sorgen schmale Metalllamellen im Kopf von "Wendelgard", die den Strahl formen.

Manche Patienten müssen bis zu 38 Mal bestrahlt werden, an fünf Tagen in der Woche. "Es ist zeitintensiv", betont Reichmann. Eine Behandlung mit dem Vorgängermodell dauerte fünf Minuten, mit dem Nachfolger sind es etwa zwei. "Die Bestrahlung wird genauer. Der Patient soll sich in der Zeit nämlich nicht bewegen", sagt Reichmann. Ebenfalls neu sind zwei Kontrollinstrumente, die messen, welche Strahlungsdosis an welcher Stelle ausgeschüttet wird.

