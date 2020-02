Seit Mai 2018 steht der Entwurf, wie das Areal zwischen Bahnlinie und Zeppelinstraße einmal aussehen könnte. Die Bahnunterführung ist schon seit 2016 beschlossen und noch lange nicht gebaut. Wir haben nachgefragt, wieso die zentralen Projekte in Fischbach ins Stocken geraten sind und informieren über den aktuellen Stand.

Nach wie vor dominiert eine Asphaltwüste das Erscheinungsbild der Eisenbahnstraße in Fischbach – mit einer Ausnahme: Neben der alten Dieseltankstelle ragen schneeweiße, bis zu sechsgeschossige Neubauten in die Höhe. So hat sich das der