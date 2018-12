von Julian Singler

Endlich unbegrenzt und kostenlos im Internet surfen: Dieser Wunsch scheint sich für Häfler demnächste auch flächendeckend zu erfüllen. An verschiedenen Standorten in der Innenstadt und entlang der Uferpromenade können Mobilfunk-Kunden zukünftig ihr Datenvolumen schonen, denn: Pünktlich zur Eröffnung der Häfler Eisbahn am Freitag, 16. November, begann die Stadt mit der Installation von WLAN-Hotspots. Während die Antennen im Bereich des Parkhauses Altstadt bereits in Betrieb sind, läuft derzeit der Aufbau für den Abschnitt des Weihnachtsmarktes. Weitere Standorte sollen folgen. ZUnitymediwar gibt es in der Zeppelinstadt bereits rund 87 Hotspots, doch die werden nicht von der Stadt angeboten und sind auch nicht alle unbegrent nutzbar.

Erstmals steigt nun auch die Stadt in die Versorgung mit einer drahtlosen Internetverbindung ein. "Die Stadtverwaltung und der Gemeinderat sehen das freie WLAN als wichtigen Baustein zur Steigerung der Attraktivität", erklärt die städtische Pressesprecherin der Stadt, Andrea Kreuzer.

Häfler freuen sich über das Angebot

"Ich werde es nutzen. Zwar weiß ich nicht, wie gut das WLAN ist, aber für WhatsApp und andere Apps wird es reichen", sagt Mahmoud Taha. Auch Heidi Lenhardt findet: "Das ist eine gute Sache. Ich werde es nutzen, um mein Datenvolumen trotz günstigem Tarif zu schonen." Jörg Bucher stimmt zu. Er freut sich ebenfalls über das Angebot und ist der Meinung, dass es Gratis-WLAN in jeder Stadt geben sollte. Für Norbert Karl sei der Service nichts, dennoch sagt er: "Für diejenigen, die häufig einen Zugang zum Internet brauchen, ist es eine tolle Sache. Ich aber habe noch ein altes Handy und kein Smartphone."

Wer durch seinen Handyvertrag ohnehin genügend Datenvolumen verwenden kann, braucht das kostenlose WLAN womöglich nicht. "Ich habe acht Gigabyte Datenvolumen zur Verfügung, deshalb werde ich das Angebot eher nicht nutzen. Im Ausland aber benutze ich WLAN sehr gerne", sagt etwa Sezer Selcuk. Gabriele Stückle benötigt das Angebot aus einem anderen Grund nicht wirklich. "Ich bin nicht mit dem Handy aufgewachsen. Bei meiner geringen Nutzung reichen die mobilen Daten aus, sodass ich das Angebot wohl nicht brauchen werde", sagt sie.

Unbegrenztes Surfen den ganzen Tag lang

"Nutzer, die auf das freie WLAN zugreifen wollen, müssen die Verbindung "service.free-key.eu" suchen", erklärt die städtische Sprecherin Andrea Kreuzer. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt worden sei, müsse der Nutzer auf "Weiter" klicken und danach die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung akzeptieren. "Danach kann gleich losgesurft werden", heißt es weiter.

Das kostenlose WLAN sei nach Angaben der Stadtverwaltung unbegrenzt. Nach drei Stunden werde die Verbindung lediglich unterbrochen. "Nach dem erneuten Einwählen kann aber weitergesurft werden", erläutert Andrea Kreuzer.

Wie stabil die neue Drahtlosverbindung tatsächlich ist, wird sich während noch zeigen. "Grundsätzlich wissen wir natürlich nicht, wie stark das WLAN auf der Bodensee Weihnacht von den Besucherinnen und Besuchern genutzt wird. Wir gehen davon aus, dass es zu keiner Überlastung des WLAN-Netzes kommt", teilt das Rathaus mit. "Wenn wir sehen, dass das Netz an seine Grenzen kommt, kann unser Partner Tele-Data das Volumen erhöhen."