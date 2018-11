von Andrea Fritz

Das Netzwerk für Friedrichshafen will bei der Kommunalwahl 2019 mit einer eigenen Liste antreten. Es stünden bereits genügend Namen auf dieser Liste, allerdings nur von Männern, sagt Netzwerksprecher Philipp Fuhrmann. Darüber, wer die Kandidaten sind, hält er sich derzeit noch bedeckt. Eine Frau, die bereit gewesen wäre sich aufstellen zu lassen, hat sich auch in der jüngsten Versammlung am Dienstag nicht gefunden.

Keine Liste mit anderen Fraktionen

"Die Liste ist offen für jeden Mann und jede Frau, noch etwa bis Ende Februar, Anfang März", steckt Fuhrmann das Zeitfenster ab. "Wir werden auf jeden Fall antreten", bekräftigt Philipp Fuhrmann die Absicht des Netzwerks, eine eigene Liste für die Kommunalwahl im Mai 2019 aufzustellen. Überlegungen, eine gemeinsame Liste mit Bündnis 90/Die Grünen oder mit der ÖDP aufzustellen, lehnen die Netzwerkmitglieder jedenfalls mehrheitlich ab. Man wolle sich nicht schon im Vorfeld einschränken. Es hänge ein Frust- und Lethargieschleier über der Stadt und es sei kein Gestaltungswille erkennbar, betonte Fuhrmann.

Das Netzwerk rechnet damit, dass geschätzt 20 bis 30 Prozent der Einwohner der Meinung sind, dass es so nicht weitergehen könne in der Stadt. Im Diskurs zu Lösungsmöglichkeiten zu kommen ist deshalb auch das erklärte Ziel des Netzwerks. Was den Inhalt und die Gestaltung des Wahlkampfs angeht, will man sich aus Kostengründen am Bürgermeisterwahlkampf 2017 orientieren, bei dem Fuhrmann 17 Prozent der Wählerstimmen gewinnen konnte.

Momentan kämpft das Netzwerk darum, dass neben den Siegerentwürfen zum Umbau Uferpark und Bahnhofsplatz auch die Planungsvariante von Architekt Paul Fundel diskutiert wird. Ein entsprechender Dialog mit dem Stadtplanungsamt sei aber seitens der Stadt abgesagt worden, Briefe an die Fraktionssprecher blieben unbeantwortet. "Frustrierend", nennt Fundel die Situation. Und so erläuterte er eben den Besuchern des Treffens die Vorzüge seiner Pläne und hofft weiter darauf, dass er mit seinem Vorschlag im Rathaus angehört wird, ehe es zu spät ist.

