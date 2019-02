Vor zwei Jahren hatte Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin Klage gegen das Land Baden-Württemberg eingelegt, um die Restitution der Zeppelin-Stiftung gerichtlich durchzusetzen. Diesen Antrag hatte das Regierungspräsidium Tübingen zuvor abgelehnt. Die Stiftung war 1947 aufgehoben worden und wird seither von der Stadt Friedrichshafen als Sondervermögen weitergeführt.

Klagebegründung auf 148 Seiten

Das Verwaltungsgericht Sigmaringen will nun zuerst die Frage klären, ob Zeppelins Nachfahren befugt sind zu klagen. So erging im Dezember die Aufforderung an den Urenkel des Stiftungsgründers, vorerst nur dies zu begründen. Mit dem 148 Seiten umfassenden Schriftsatz kommt Brandenstein-Zeppelin dieser Aufforderung fristgerecht nach. Im zweiten Quartal soll diese Frage dann vor Gericht mündlich verhandelt werden.

„Unsere Rechtsauffassung ist eindeutig", erklärt er in einer Pressemitteilung. Zuständig für eine solche Klage wären grundsätzlich die Stiftungsorgane. Die existieren bei der Zeppelin Stiftung aber nicht mehr. Wenn sie sich selbst rechtlich nicht zur Wehr setzen könne, müsse es eine Befugnis interessierter Dritter geben, die für die Rechte der Stiftung klagebefugt sind. "Wir sind direkte Nachfahren des Stiftungsgründers Ferdinand Graf von Zeppelin und haben außerdem aufgrund der Stiftungssatzung eine Anwartschaft auf die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Stiftung“, sagt Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin.

Graf Zeppelin mit Frau (am Tisch) zu Besuch bei seinem Schwiegersohn, Graf Alexander von Brandenstein-Zeppelin (hinten) mit Ehefrau Helene von Gräfin Zeppelin, hier im Burggarten in Brandenstein. Es sind die Großeltern von Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin. Datum der Aufnahme ist der 5. Juni 1909. | Bild: Städtische Museen Konstanz

Diese Klagebefugnis habe nicht nur für diesen Fall Relevanz, sondern betreffe letztlich alle 22 000 deutschen gemeinnützigen und rechtsfähigen Stiftungen. "Diese Klage dient also dem Rechtsschutz vor rechtswidrigen Eingriffen in Stiftungen durch den Staat“, reklamiert Brandenstein-Zeppelin. Diese Klagebefugnis werde so auch von renommierten Rechtswissenschaftlern auf Stiftungslehrstühlen in Deutschland gestützt.

"Das ist nicht im Sinne des Stifters"

Weiterer Streitpunkt ist die Verwendung der Stiftungsmittel. Nach Ansicht des Urahn wollte Graf Zeppelin, dass seine Stiftung der gemeinnützigen Förderung von Wissenschaft und Forschung auf den Gebieten der Luftfahrt im Allgemeinen und der Luftschifffahrt im Besonderen dient. Tatsächlich würden die Mittel der Zeppelin Stiftung aber maßgeblich für kommunale Aufgaben der Stadt Friedrichshafen herangezogen. "Das ist nicht im Sinne des Stiftungsgründers“, so Graf von Brandenstein-Zeppelin.

Sollte der ursprüngliche Stiftungszweck je unmöglich werden, habe Graf Zeppelin die Verwendung der Mittel ausschließlich und unmittelbar für mildtätige Zwecke, also zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen vorgesehen und nicht für gemeinnützige Zwecke einer einzelnen Kommune, wie es heute überwiegend geschehe. Die Unmöglichkeit des Stiftungszwecks, auch im Zeitpunkt des Aufhebungsgesetzes, werde jedoch nachdrücklich in Frage gestellt und ebenfalls beklagt.

Nachfahren wollen Vermächtnis verteidigen

Ferdinand Graf von Zeppelin sei davon ausgegangen, dass der Staat seine Stiftung vor Missbrauch schützt. „Das ist aber leider nicht geschehen“, sagt Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin. Stattdessen habe 1947 der Staat selbst die Stiftung rechtlich unwirksam aufgehoben, sie enteignet und der Stadt Friedrichshafen das Vermögen unrechtsmäßig übereignet. „Ferdinand Graf von Zeppelin als Stifter kann dagegen nicht mehr vorgehen und die Stiftung selbst verfügt über keine Organe mehr, die sich dagegen wehren könnten. Deshalb ist es an mir beziehungsweise meinen Nachkommen, das Vermächtnis des Stifters als seine direkten Nachfahren zu verteidigen.“ Für ihn müsse es in einem Rechtsstaat möglich sein, die Enteignung von Stiftungen durch den Staat gerichtlich zu überprüfen.