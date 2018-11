Jazz an beinahe jedem Donnerstagabend im Jahr, das Landesjazzfestival mit 18 Veranstaltungen im gerade vergangenen Oktober und eine eigene Bigband – der Verein Jazzport FN macht keine halben Sachen, auch nicht beim Thema Vorstand. Doch gerade hier – der Erfolgsgeschichte des Vereins zum Trotz – beginnt es zu knirschen.

Fortführung ist ernsthaft gefährdet

Im Frühjahr nächsten Jahres finden die Vorstandswahlen statt. Da der stellvertretende Vorsitzende, Ekkehard Frenzen, seinen Wohnsitz ans andere Ende Deutschlands verlegen will, wird er sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen und ein Nachfolger wird dringend gesucht. "Sollte es nicht gelingen, engagierte Mitglieder zu gewinnen, die bereit sind sich in die Vorstandsarbeit einzubringen, ist die Fortführung des Jazzport ernsthaft gefährdet", sagt Jürgen Deeg, Vorsitzender des Vereins und seit sechs Jahren im Amt.

Verein hat rund 260 Mitglieder

Seit der Gründung im Jahr 1999 ist der Verein auf 260 Mitglieder angewachsen, die dazu beitragen, Live-Jazz in Friedrichshafen zu etablieren. Und das mit Erfolg. 2500 Zuhörer kamen laut Degen zu den teilweise kostenlosen Konzerten des Landesjazzfestivals, bei dem Legenden wie Klaus Doldinger auftraten. Zum Workshop für Amateurmusiker, in Zusammenarbeit mit der Zeppelin-Universität, gab es mehr als 40 Anmeldungen und ergänzend wurden Filme im Studio 17 gezeigt. Auch die Reihe Jazz am Donnerstag in der "Amicus Food Bar", gleich um die Ecke des Kinos, habe durch den neuen Pächter weiter Auftrieb erhalten.

Und dafür möchte sich niemand engagieren? Neben der Verwaltung der Mitglieder, Vorbereitung von Konferenzen und dem Stellen von Anträgen auf Fördermittel ergeben sich auch Kontakte zu den Künstlern und den Medien, was die Arbeit als Assistent des Vorsitzenden alles andere als trocken macht. Deeg befürchtet, dass bald das gesamte Gewicht auf seinen eigenen Schultern ruht, ehrenamtlich und in seiner Freizeit. Das wird dann schnell zum Zeitproblem.

Kontakt mit Vorsitzendem aufnehmen

"Es muss nicht zwingend jemand aus dem Verein sein", sagt Ekkehard Frenzen. Vielmehr sind Menschen gesucht, die sich für Kulturarbeit und auch für Geselligkeit engagieren wollen. Denn der Kontakt zu Jazzclubs in der Umgebung wird intensiv gepflegt, die Veranstaltungen sollen mehr Eventcharakter bekommen und so ein breiteres Publikum ansprechen. Wer sich angesprochen fühlt, dürfe gerne Kontakt mit ihm aufnehmen, betont Degen.

Nächste Sitzung am 8. November

Eine Gelegenheit, in die Arbeit des Vereins Jazzports FN hineinzuschnuppern, besteht anlässlich der nächsten Vorstandssitzung am Donnerstag, 8. November, um 18.30 Uhr im Restaurant "Amicus" (Fallenbrunnen 17).

Andere Vereine kennen Problem Laut einer Umfrage des Deutschen Zentrums für Altersfragen liegt die Quote der ehrenamtlich engagierten Bürger in Baden-Württemberg bei 48,2 Prozent – vier Prozentpunkte über dem Bundesschnitt. Demzufolge engagiert sich jeder Zweite unentgeltlich in seiner Freizeit für Sport, Musik oder Soziales.

"Wir haben keine Probleme projektbezogen Helfer in unserem Verein zu finden", sagt auch Oswald Freivogel, Präsident des Württembergischen Yachtclubs (WYC) in Friedrichshafen. Mehr als 100 Mitglieder hätten sich Anfang des Jahres gemeldet, um bei zahlreichen Veranstaltungen mitzuhelfen. Doch gehe es um die Besetzung von Vorstandsposten, sehe die Sache ganz anders aus.

Diese Erfahrung teilt er mit Wolfgang Haas, Vorsitzender der Narrengesellschaft Hennenschlitter in Immenstaad. Besonders, wenn es um den Vorsitz gehe, fehle es an Bewerbern. "Auf den Vorsitzenden wird immer mehr Verantwortung abgewälzt", weiß er aus eigener Erfahrung. Bestanden die Aufgaben vor 20 Jahren nur zu 30 Prozent aus Bürokratie, seien es heute 80 Prozent und das Eigentliche, die Fasnet, käme zu kurz. Dazu kommt, dass der Vorstand gemäß Paragraf 26 BGB persönlich haftbar gemacht werden kann, sollte durch seinen Verein Schaden entstehen und man ihm Fahrlässigkeit nachweisen kann.

Um die Belastung für Vorstandsmitglieder auf mehrere Schultern zu verteilen, denkt der WYC darüber nach, jedem ein Arbeitsteam zur Seite zu stellen. Die Menge der Freizeitaktivitäten sei stark angestiegen. Deshalb wollten sich viele nicht langfristig an einen Vorstandsposten binden. (abe)

