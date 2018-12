von Julian Singler

Die Räumlichkeiten des ehemaligen Sportgeschäftes Baur-Schlegel in der Goldschmiedstraße haben einen neuen Mieter. Neben den bereits bestehenden Filialen in Meersburg und Immenstaad wird die Theurich-Einkaufswelt im kommenden Jahr auch in Friedrichshafen einen Laden betreiben. "In den nächsten rund drei Monaten ist innen und außen viel zu tun", sagt Inhaber Gerd Theurich auf Anfrage des SÜDKURIER. Im Januar sollen die Umbauarbeiten beginnen. Die Eröffnung des vierstöckigen Geschäftes sei Theurich zufolge Mitte März geplant. Dann können Häfler Spiel-, Schreib- und Lederwaren sowie zahlreiche Geschenkartikel kaufen. Wohnaccessoires, Bastel- und Modeartikel runden das Sortiment ab.

Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer des Stadtmarketings, zeigt sich erfreut über den neuen Mieter. "Mit dem gemischten Sortiment ist die Theurich-Einkaufswelt eine tolle Ergänzung in unserer Innenstadt", sagt er.