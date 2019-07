Fast sieben Monate nach dem verheerenden Feuer, läuft die Sanierung auf Hochtouren. Im Oktober können Autofahrer dort endlich wieder parken. Wir durften einen Blick hinter die Absperrung werfen. Hier gibt es aktuelle Bilder und Videos von der Baustelle. Seit Januar laufen unter der Karlstraße die Sanierungsarbeiten im Parkhaus am See. Was unter den Füßen der Spaziergänger passiert, sehen aber nur die wenigsten.| Bild: Lange, Tobias

Treffpunkt ist der Springbrunnen auf dem Antonius-Platz, wenige Meter vom Eingang zum Parkhaus am See entfernt. Ein kurzes Schwätzchen, dann geht es los. Zusammen mit Norbert Schültke, Leiter Mobilität beim Stadtwerk am See, und Projektleiter Alfons