Friedrichshafen Spektakel zur Jahreswende: Das Abschießen von Feuerwerkskörpern sorgt aber auch für Müllberge und eine höhere Feinstaubbelastung

Durch private Feuerwerke sind an Silvester in Friedrichshafen bis zu zehn Tonnen Müll entstanden. Raketen und Böller haben außerdem die in der Stadt gemessenen Feinstaubwerte ansteigen lassen.