Ein 24-jähriger Mann aus dem Raum Oberschwaben ist am Mittwoch von der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Ravensburg wegen der Überfälle im Juni 2018 auf ein Schnellrestaurant in Tettnang und ein Internetcafé in Friedrichshafen zu vier Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Außerdem ordnete die Strafkammer die Unterbringung in einer Entzugsanstalt an. Verurteilt wurde der geständige Angeklagte wegen zweifacher schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung in Tettnang sowie versuchter schwerer räuberischer Erpressung in Friedrichshafen. Die Beute, rund 781 Euro, wird eingezogen.

Angestellten mit Pistole bedroht

Am zweiten Verhandlungstag wurde der Betreiber des Internetcafés als Zeuge zu dem misslungenen Überfall am 25. Juni 2018 befragt. Einen Tag zuvor soll der Angeklagte das Schnellrestaurant in Tettnang überfallen haben. Dort soll er zunächst einen Angestellten mit einer Pistole bedroht, ihn leicht am Kopf verletzt und dessen Smartphone gestohlen haben. Anschließend soll er den Filialleiter bedroht haben, der ihm 781 Euro Wechselgeld übergab.

Opfer brauchen lange, um Erlebnis psychisch zu verarbeiten

In Friedrichshafen soll der 24-Jährige wieder mit Pistole bewaffnet in das Internetcafé gestürmt sein und den Betreiber überrascht haben, als der hinter der Theke saß und telefonierte. „Er rief 'Geld raus, Geld raus'“, erzählte der Betreiber vor Gericht. Außerdem habe der 24-Jährige ihn nach unten gedrückt und mit der Pistole auf seinen Kopf gezielt. Als er sich dennoch aufrichtete, sei der Täter geflohen. Die Waffe entpuppte sich später als echt aussehende Spielzeugpistole. Alle drei Opfer, die in den Situationen von einer echten Waffe ausgehen mussten, brauchten Wochen oder Monate, um das Erlebnis psychisch zu verarbeiten. „Ich habe gezittert“, sagte der Internetcafé-Betreiber zur Situation nach dem Überfall. Unter dem Eindruck des Überfalls habe er seine Öffnungszeiten verkürzt.

Zeugen sahen 24-Jährigen vor dem Internetcafé

Auf die Spur des 24-Jährigen kamen die Ermittler durch Aufnahmen von Überwachungskameras. Ein Verwandter des Internetcafé-Betreibers habe die Bilder Bekannten gezeigt, so habe man ein Profil des Angeklagten in einem sozialen Netzwerk gefunden, erzählte ein Kripobeamter vor Gericht. Zwei Gäste des Hotels neben dem Internetcafé hätten außerdem beobachtet, wie sich der Angeklagte vor dem Laden aufgehalten habe. Der 24-Jährige, seit rund drei Monaten in Untersuchungshaft, wurde später im Landkreis Sigmaringen festgenommen.

Auslöser für Taten soll Geldmangel gewesen sein

Das forensische Gutachten der psychologischen Sachverständigen sah bei dem 24-Jährigen eine beginnende schwere seelische Abhängigkeit von Kokain, THC und Alkohol, insbesondere in dem halben Jahr vor den Taten. Die Sachverständige war für eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Konkrete Auslöser für die Taten sollen Geldmangel und Schulden durch den Drogenkonsum sowie vermutlich auch die laut Angeklagtem häufige Nutzung eines Escort-Services gewesen sein. Hintergrund war nach Ansicht der Gutachterin ein Zerwürfnis zwischen dem Angeklagten und seiner Familie, die eine traditionelle Lebensweise lebt, der der 24-Jährige nicht folgte.