Ende Januar drohten drei Arbeiter damit, sich von einem Kran zu stürzen, weil sie monatelang kein Gehalt bekommen hatten. Sie wurden auf der Baustelle in der Regenerstraße eingesetzt. Nun sind sie wieder zurück in Italien. Geld haben sie noch immer nicht bekommen.

Fünf Monate lang hat der Ägypter Hicham El Ouahidi für die Firma Solaris mit Sitz in Bergamo auf einer Baustelle in Friedrichshafen geschuftet. Doch seinen Lohn für diese Arbeit hat er immer noch nicht gesehen. Genau wie alle anderen, die mit ihm in