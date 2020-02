Friedrichshafen vor 2 Stunden

Nach Abwasserskandal: Behörden wissen seit 2012 von Problemen mit Keimen, die durch die Kanalisation in den Bodensee gelangen

Das Badewasser in der Fischbacher Bucht soll nun durch den Einsatz von Filtern keimfrei werden, in dem zwei Regenüberlaufbecken mit moderner Technik ausgestattet werden. Bei Starkregen gelangt auch mit Keimen verunreinigtes Abwasser in den Bodensee, darunter auch das des Klinikums Friedrichshafen.