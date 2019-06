Gegen Mitternacht stand ein Lagerhaus im Bereich des Stadtbahnhofs in Flammen. Wenige Stunden später brannten sechs Autos im Parkhaus am See und ein Wohn- und Geschäftshaus in der Karlstraße. Die Einsatzmaßnahmen liefen noch, als ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen wurde. Gut fünf Monate nach jener Nacht, in der Blaulichter in der Häfler Innenstadt bis zum Morgengrauen flackerten, folgt am Landgericht Ravensburg ab dieser Woche nun die strafrechtliche Aufarbeitung. Das Verfahren vor der 7. Großen Strafkammer unter Vorsitz von Franz Bernhard beginnt am Mittwoch, 5. Juni, um 9 Uhr.

Aufräumarbeiten im Parkhaus am See. 65 Arbeiter sind damit beschäftigt, zunächst den Ruß per Hand und Staubsauger abzuwischen. Bild: Kerstin Mommsen | Bild: Mommsen, Kerstin

Einige Folgen der Brände am 30. Dezember sind bis heute unübersehbar. Den Zugang zum Parkhaus am See etwa versperrt weiterhin ein Bauzaun. Autos werden in der Tiefgarage im Herzen der Stadt wohl frühestens Ende September wieder stehen. Bevor die Tiefgarage wieder geöffnet werden kann, muss unter anderem das Tragwerk in der Ebene unterhalb des Ein- und Ausfahrtsbereichs ersetzt werden. Bis Mitte Juli wird es auf der Baustelle immer wieder laut zugehen, kündigte das Stadtwerk am See vergangene Woche an.

Grund sei der Beginn der Betonsanierung, die wiederum Abbrucharbeiten notwendig macht. Eine oberirdische Baustelle, nur wenige Schritte vom Bauzaun über der Tiefgarage entfernt, wird voraussichtlich früher abgeschlossen: Im Sommer wollen Ladeninhaberin Petra Rudolf und ihr Team das Raumausstattungsgeschäft Friedrich wieder eröffnen.

Bilder aus dem Raumausstattungsgeschäft Friedrich zwei Wochen nach der mutmaßlichen Brandstiftung. | Bild: Bömelburg, Christina

Der Angeklagte hatte frühzeitig eingeräumt, die beiden Brände in der Karlstraße gelegt zu haben. Ein Zusammenhang mit dem Feuer um Mitternacht war zunächst offen. Vorgeworfen wird dem Mann aus Friedrichshafen nun Brandstiftung in allen drei Fällen.

Auch in einem Lagergebäude im Bereich des Stadtbahnhofes war in der Nacht zum Sonntag ein Feuer ausgebrochen. | Bild: Claudia Wörner

Das Strafgesetzbuch sieht im Falle einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren vor. Einer Mitteilung des Landgerichts zufolge soll der Angeklagte allerdings an einer paranoiden Schizophrenie leiden, weshalb eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht komme. Für den Prozess sind insgesamt sechs Verhandlungstermine geplant.