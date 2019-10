Ein weißer Renault-Clio wurde am Donnerstag gegen 1 Uhr bei einer polizeilichen Verkehrskontrolle in Meckenbeuren-Hechelfurt überprüft. Dabei fiel den Beamten nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft auf, dass die Kennzeichen teilweise mit weißer Farbe übermalt und damit die Ziffernfolgen verändert worden war. Eine Abfrage der unter der Farbe ersichtlichen Originalkennzeichen im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass diese in der vergangenen Woche in Friedrichshafen entwendet wurden.

Einbruchswerkzeug, Drogen und Schreckschusswaffen im Auto

Der 32-jährige Fahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Bei einer eingehenderen Durchsuchung des Wagens stießen die Beamten auf Einbruchswerkzeug, Vermummungsmaterial und zwei versteckte, ungeladene Schreckschusswaffen. Weiter fanden sie eine kleinere Menge Marihuana und ein Tütchen mit weißem Pulver auf, bei welchem es sich mutmaßlich ebenfalls um Betäubungsmittel handelt, teilen die Ermittlungsbehörden weiter mit.

Ermittler prüfen Zusammenhang mit Einbruch in Oberteuringen

Nachdem der 32-Jährige augenscheinlich unter Drogenbeeinflussung stand, veranlassten die Beamten bei ihm die Entnahme einer Blutprobe. Eine gültige Fahrerlaubnis besitzt der Festgenommene nicht. Bei weiteren polizeilichen Ermittlungs- und Durchsuchungsmaßnahmen wurden Gegenstände aufgefunden und dem 32-Jährigen zugeordnet, die bei dem Diebstahl aus einer Bäckerei am Dienstag in Friedrichshafen entwendet wurden. Hier war ein weißer Kleinwagen aufgefallen.

Die Ermittlungen dauern an. Insbesondere wird laut Polizei und Staatsanwaltschaft auch der mögliche Zusammenhang zu dem versuchten Einbruch in einen Gastronomiebetrieb in Oberteuringen in der Nacht auf Dienstag geprüft.