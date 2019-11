von Frank Enderle

Am Montagmorgen begann am Landgericht Ravensburg vor der zweiten Strafkammer der Prozess gegen zwei Männer aus den Räumen Köln und Frankfurt. Ihnen wird erpresserischer Menschenraub vorgeworfen. Sie sollen beteiligt gewesen sein, als am 25. Dezember vergangenen Jahres der Verkäufer vermeintlich hochwertiger Luxusuhren von geprellten Käufern nach Frankfurt gelockt wurde, um von ihm mit Nachdruck die Kaufsumme samt Helferlöhnen zurückzufordern.

Nachgemachte Luxusuhren

Ein Blick zurück: Ein Mann aus Friedrichshafen hatte im Sommer 2018 einem Interessenten im Raum Köln eine Luxusuhr angeboten und letztlich auch für 3900 Euro verkauft. Ein paar Wochen später bot der geschäftige Händler zwei weitere teure Stücke der Marke „Rolex„ zum Preis von 10 000 Euro an und wieder ging das Geschäft über einen Vermittler durch. Ein paar Monate später wurden gar zehn Luxusuhren angeboten. Das kam den Uhren-Liebhabern dann doch etwas zu dubios vor. Sie ließen die Uhren von einem Fachmann begutachten und dieser erkannte schnell, dass es sich um Replica handelte.

Käufer wollen selber abrechnen

Anstatt den Betrug anzuzeigen, wollten die hereingefallenen Käufer die Sache selbst in die Hand nehmen. Sie lockten den Händler mit einem neuen Kaufinteresse nach Frankfurt, wo er bei der eindringlichen Forderung von 20 000 Euro bedroht und kurzzeitig nach Köln entführt wurde.

Zwei Tage als Fahrer unterwegs

Hier kommen die jetzt angeklagten Männer im Alter von 29 und 47 Jahren ins Spiel. Sie waren laut Anklage der Staatsanwaltschaft Ravensburg an den besagten zwei Tagen als Fahrer und Begleiter mit im Boot. Während die drei bereits verurteilten Haupttäter bei der Geldübergabe einer weiteren Rückzahlungsrate festgenommen wurden, gingen die beiden Angeklagten im Zuge der weiteren Ermittlungen ins Netz und sitzen seit geraumer Zeit in Untersuchungshaft.

29-Jähriger gesteht Beteiligung ein

Der ältere der beiden Angeklagten konnte sich bislang noch nicht mit seinem Pflichtverteidiger über mögliche Angaben zur Sache besprechen, deshalb beschränkte sich der erste Verhandlungstag auf die Einlassung des 29-jährigen Angeklagten. Dieser räumte über seinen Anwalt ein, eines der Autos auf dem Weg zum Treffen nach Frankfurt und später nach Köln gefahren zu haben. Auch wurde ihm für die Mithilfe ein dreistelliger Eurobetrag in Aussicht gestellt. „Ich habe ein paar Tage später mal wegen des Geldes nachgefragt, aber da waren dann alle schon verhaftet“, sagte der Angeklagte auf Rückfrage von Richter Franz Bernhard.

Schläge mit Teleskop-Schlagstock

Dass das Opfer mit Einsatz eines Messers auch mit dem Leben bedroht wurde, will der 29-jährige nicht mitbekommen haben. „Ich habe nur zwei Schläge mit dem Teleskop-Schlagstock mitbekommen“, erklärte er.

Der Strafprozess wird am Montag, 18. November, fortgesetzt, dann sollen die ersten Zeugenaussagen gehört werden.