von Mona Lippisch

Silvester ohne Raketen und Knallfrösche? Das ist für einige unvorstellbar, andere interessiert es nicht, dass der Feuerwerksverkauf am Freitag begonnen hat. "Wir böllern jedes Jahr an Silvester, auch wenn es nur ein bisschen ist", sagt etwa Marie Walser bei einer kurzen Umfrage in der Häfler Fußgängerzone. Bei der 20-Jährigen halten sich die Ausgaben für Feuerwerk allerdings in Grenzen. Nur etwa 10 Euro gibt sie nach eigenen Angaben dafür aus. Ähnlich sieht es ihre 17-jährige Schwester Jule Walser: "Wäre es nicht so teuer, würde ich vielleicht auch ein bisschen mehr Raketen knallen lassen."

Marie und Jule Walser (von links) schießen auch in diesem Jahr Raketen in den Nachthimmel. | Bild: Bild: Mona Lippisch

Kein Geld für Knaller

Es geht aber auch ohne. Marco Kosecj zum Beispiel braucht keine Böller für den Start ins neue Jahr. "Für so etwas gebe ich kein Geld aus", sagt der Häfler. Zum einen setze die Knallerei seinem Hund jedes Jahr deutlich zu, zum anderen will er sein Geld lieber anderweitig investieren. "Bei uns in der Nachbarschaft wird genug geböllert. Da sehen wir ein schönes Feuerwerk, ohne dass wir selber Krach machen müssen", sagt Kosecj. Den Lärm, der auch anderen Tieren zu schaffen macht, nennen andere ebenfalls als Gegenargument. Zudem wird auf die Luftverschmutzung durch Feinstaub verwiesen.

Marco Kosecj aus Friedrichshafen gibt kein Geld für das Silvester-Feuerwerk aus. | Bild: Bild: Mona Lippisch

Wunderkerzen für's Enkelkind

Bereits mitten im Silvester-Einkauf sind Uschi Jäger und ihre Enkelin Heidi. Die beiden haben sich für große Wunderkerzen entschieden. "Wäre Heidi nicht da, dann würde ich so etwas nicht kaufen. Aber für Kinder ist es doch immer sehr schön", sagt Jäger und zeigt dabei auf die einen Meter langen Kerzen, die an SilvesterFunken sprühen sollen. Neben Wunderkerzen gibt es für die achtjährige Heidi auch noch ein paar kleinere Böller und Knallfrösche. Etwa 20 Euro gibt ihre Oma dafür aus.

Uschi Jäger kauft zusammen mit ihrem Enkelkind Heidi (8) im Edeka-Center Baur für Silvester ein. Besonders toll findet Heidi die großen Wunderkerzen. Bilder: Mona Lippisch | Bild: Lippisch, Mona

Friedrichshafen 2018 gibt es an Silvester kein Feuerwerk vor dem Graf-Zeppelin-Haus Das könnte Sie auch interessieren

Nachfrage nach Feuerwerksartikeln hoch

Verkauft werden dürfen Feuerwerkskörper der Klasse 2, wozu etwa Raketen und Böller gehören, bis Montag an Erwachsene. "Besonders beliebt sind immer die Raketen und Batterien", weiß Frank Burhenne, Leiter des Edeka-Centers Baur in der Häfler Innenstadt. Diese seien stets am schnellsten vergriffen. "Die Nachfrage nach den Artikeln ist bereits am ersten Verkaufstag sehr hoch", sagt Burhenne. Eine Änderung im Einkaufsverhalten von Silvesterartikeln in den vergangenen Jahren kann er nicht feststellen. "Für den Standort hier in Friedrichshafen merkt man keinen Wandel", sagt Burhenne.