Helen Strack bekommt neue Eltern, Wendelin Weber eine neue Geliebte und Christoph Osterried einen neuen Job als Soldat: Regieassistentin Elisabeth Krüsi Thoma verteilt Sänger und Schauspieler des Musiktheaters Friedrichshafen im Musiksaal im Graf-Zeppelin-Gymnasium. Sie proben "Der Liebestrank" von Gaetano Donizetti. Die Premiere ist am 6. April.

Alle müssen rechtzeitig auf ihre Positionen kommen

"Die Sportler joggen von rechts auf die Bühne, von links kommen der Journalist und dann die Klosterschülerinnen", erklärt Elisabeth Krüsi Thoma. "Wo ist die deutsche Familie? Wichtig ist, dass ihr alle auf der Bühne seid, wenn ihr singt." Wenn nach der Ouvertüre der Vorhang aufgeht, haben sie nur ein paar Takte Zeit, um auf ihre Positionen zu kommen.

Die Chorstücke für den Liebestrank haben die Sänger schon geprobt, jetzt kommt die Choreographie dazu. | Bild: Corinna Raupach

Sänger freuen sich auf die Premiere

Warum hat sich das Musiktheater dieses Stück ausgesucht? Vereinsvorsitzender Michael Betz erzählt: "Wir wollen immer unterschiedliche Dinge aufführen, die letzten Male waren es mit der Carmina Burana ein Chorwerk, davor das Musical Anatevka und die Oper Carmen. Jetzt war mal eine Opera buffa dran." Eine Opera buffa, auch komische italienische Oper genannt, ist vor allem leicht und lebensfroh. Die Sänger lieben das Stück. "Es verspricht sehr lustig zu werden, genau das Richtige für das Musiktheater", sagt Petra Grolig, die schon mehrfach mitgemacht hat. Wendelin Weber singt seit Jahren im Musiktheater, im Bregenzer Festspielchor und in der Camerata Serena. "Hier habe ich die Rolle meines Lebens – ich bin Tenor und Liebhaber", sagt er. Auch den jungen Sängern gefällt die alte Oper: "Das ist total cool, mal etwas anderes. Ich mag den Charme der 50er Jahre", sagt der 14-jährige Sebastian Schmidt. Die zwölfjährige Helen Strack findet: "Das ist einfach eine schöne Geschichte."

Das Musiktheater Friedrichshafen probt den "Liebestrank" von Gaetano Donizetti. | Bild: Corinna Raupach

Falscher Liebestrank und echte Gefühle

"Der Liebestrank" handelt vom schüchternen Landmann Nemorino, der hoffnungslos in die schöne, reiche Adina verliebt ist. Er setzt seine Hoffnung in den Liebestrank eines fahrenden Betrügers, dahinter verbirgt sich allerdings lediglich eine Flasche Bordeaux. Wie er es dennoch schafft, Adina zu erobern, verpackt Gaetano Donizetti in Melodien zwischen munterer Leichtigkeit und hingebungsvoller Sehnsucht.

120 Sänger und Musiker machen mit

120 Leute sind an der Aufführung des Musiktheaters Friedrichshafen beteiligt: Im Chor singen neben Vereinsmitgliedern Kinder und Jugendliche aus den St.-Columban-Chören sowie Gastsänger, die sonst beim Philharmonischen Chor, in Kirchenchören oder anderen Projekten mitmachen. Michael Betz freut sich über die Vielzahl an Sängern: "So einen großen Chor sehen Sie bei professionellen Aufführungen nie auf der Bühne", sagt er. Auch das Orchester besteht aus professionellen Musikern oder ambitionierten Laien aus der Region. Die Leitung hat Stadtorchesterdirigent Pietro Sarno.

70 Sänger machen mit, darunter Kinder und Jugendliche aus den St.-Columban-Chören. | Bild: Corinna Raupach

Bühnenbild erinnert an Comic

Die Häfler Aufführung verlegt die Geschichte des "Liebestranks" in ein Schwimmbad der 50er Jahre. Bühnenbildnerin Valerie Lutz erläutert den Sängern bei den Proben das Konzept: "Es ist ein bisschen wie ein Comic, mit vielen Zeichen und Zeichnungen", erzählt sie. Ein Pool steht hochkant am hinteren Bühnenrand, ab und an durchqueren ihn Schwimmer als Schattenumrisse. Bunte Sonnenschirme stehen wie ausgeschnitten auf der Liegewiese und Spruchblasen wie "Si", "No" oder "Splash" unterstreichen die Handlung. Die Farben leuchten türkis, rot, weiß und gelb. In der Mitte der Bühne steht eine Treppe, auf der Sportler joggen, Soldaten stolzieren oder Nemorino im Gegenlicht sein trauriges Lied singen kann. "Die Treppe können wir aufklappen, die soll leicht zu bewegen sein", erläutert Valerie Lutz.

Bühnenbildnerin Valerie Lutz erläutert den Sängern das Konzept: Die Handlung wird in ein Schwimmbad in den 50er Jahren verlegt. | Bild: Corinna Raupach

Am Ende der Probe sitzt die Eingangsszene

Noch sind die Maße der Treppe nur aufgeklebt, aber die Soldaten posieren bereits darauf. Andere Sänger räkeln sich als Badegäste auf mitgebrachten Matten, in der Ecke versuchen sich Tanzlehrer und drei Schauspielerinnen an einer Art Quadrille. Elodie Lavoignat übt die erste Choreografie ein. "Erst einmal müsst ihr nur die Hände bewegen: den rechten Arm vor, dann den linken und dann reißt ihr die Arme hoch. Es ist auch egal, ob ihr am Anfang erst den linken Arm nehmt."

Choreographin Elodie Lavoignat (vorne rechts) zeigt die Bewegungen für den Eingangschor. | Bild: Corinna Raupach

Elisabeth Krüsi Thoma ermuntert sie vom Regietisch aus: "Ihr schafft das." Am Ende der Probe sitzt die Eingangsszene: Liebespaare turteln, Klosterschülerinnen tuscheln hinter dem Rücken der Ordensfrau, die deutsche Familie rennt den Ticketverkäufer fast um und der Priester blickt weiblichen Badegästen nach. Jetzt fehlen nur noch die Solisten.