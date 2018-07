Mit der Uraufführung des Musiktheaters "Schreck an Deck" wurde das 70. Seehasenfest in Friedrichshafen eröffnet. Wir nehmen Sie mit an Deck der Hohentwiel 1.

„Lasst uns in See stechen!“, ruft ein Erzähler. „Lichtet die Anker!“, der zweite. Plötzlich wird es lebendig auf der Bühne im Graf-Zeppelin-Haus.

Video: Corinna Raupach

Schüler der Grundschule Fischbach-Schnetzenhausen gestalten in diesem Jahr die Festaufführung zur Eröffnung des Seehasenfests. In „Schreck an Deck“ startet die Crew der Hohentwiel 1 ins Abenteuer auf dem Bodensee.

Video: Corinna Raupach

An Bord sind zwei zu allen Streichen aufgelegte Frösche. Ihr Kapitän Robbe macht beim Unsinn meistens mit, vor allem aber spinnt er herrliches Seemannsgarn, etwa: wie er im Walfischbauch überlebte.

Video: Corinna Raupach

Im Mastkorb verträumt eine alte Möwe ihre Tage – oder sie singt. Während hinter ihr Möwenkinder auf Einrädern schweben, erzählt sie von der Schönheit des Fliegens.

Video: Corinna Raupach

Koch Hase macht sich mit Algenfrikadellen an Schlammsößchen unbeliebt. Als es aber brenzlig wird, gibt er mit Verve das „Maulheldenlied“.

Video: Corinna Raupach

280 Kinder machen mit bei „Schreck an Deck“. Es gibt weiße Möwen, glitzernde Fische, rollende Frösche und bunt wehende Quallen. Als großer Chor bleiben sie das Rückgrat der Aufführung.

Video: Corinna Raupach

Am besten schmeckt es mit Freunden, stellen am Ende alle fest – und der große Chor aus Möwen, Fröschen und Fischen singt ein großes Lied über die Freundschaft. Komponist Peter Schindler ist zur Uraufführung von „Schreck an Deck“ aus Berlin angereist – und er ist begeistert.

Video: Corinna Raupach

Auch Oberbürgermeister Andreas Brand dankte Darstellern und Organisatoren und eröffnet offiziell das Seehasenfest 2018.

