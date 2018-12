Schon den Weg zum Adventskonzert der Musikschule begleiten festliche Klänge. Vor der Bonhoefferkirche heißt das Bläserensemble "Windstärken" die Besucher mit Weihnachtsliedern von "Fröhliche Weihnacht überall" bis "Lasst uns froh und munter sein" willkommen.

Video: Corinna Raupach

Dazu wehen Waffel- und Punschduft durch die Luft: zum ersten Mal gibt die Musikschule ihr Adventskonzert im Rahmen des Adventsmarks der Kirchengemeinde. 120 junge Musiker zwischen sieben und 18 Jahren machen mit.

Katrin Büchert spielt das katalonische Weihnachtslied "El noi de la Marc" auf der Gitarre. | Bild: Corinna Raupach

Im Saal spannen sie den Bogen von Weihnachtsliedern über stimmungsvolle Barockmusik bis zum "Hallelujah" von Leonard Cohen, das das Streichorchester "Sinfonietta" in gelassenem Jubel aussingt. Zur ruhig gezupften Grundlinie vom Bass heben Geigen die Melodie in die Höhe und träumen dort weiter, als Bratschen in dunklerer Farbe antworten. Die Celli leiten schließlich ein großes gemeinsames "Hallelujah" ein.

Das Blockflötenensemble lässt Werke von Georg Friedrich Händel mal atmen, mal tanzen. | Bild: Corinna Raupach

Freundlich geht es weiter mit dem Adagio einer Fagott-Sonate von Benedetto Marcello. Solist Levin Meschenmoser ist nicht viel größer als sein Instrument, aber wie ein Großer verständigt sich er sich mit Blicken mit Klavierbegleiter Julius Reger. Viel Gefühl zeigt Katrin Büchert auf der Gitarre bei "El noi de la Marc".

Vor allem die Weihnachtslieder spielen die jungen Musiker mit Hingabe. | Bild: Corinna Raupach

Teodora und Debora Szloboda tupfen ein feinsinniges Medley über die Saiten. Den Einsatz für das Flötenquartett gibt Ece Yaldiz. Luftig und wie mit einem Atem geblasen werfen sie sich im Concerto D-Dur von Johann Melchior Molter die Themen zu, doppeln sich in raschen Läufen oder versehen einander mit zarten Echos.

Die Sinfonietta unter der Leitung von Corinna Hand eröffnet das Konzert mit "Vom Himmel her". | Bild: Corinna Raupach

Das Blockflötenensemble, unterstützt von einem Fagott und Hans-Dietrich Buchheim am Klavier, lässt auf ein seelenvolles Largo von Georg Friedrich Händel eine tänzerische Hornpipe folgen. Im Trompetenensemble erstrahlt Daniel Speers leichtfüßige Intrada. Eindrücklich geben sie noch Johann Sebastian Bachs "Wachet auf" in einer Bearbeitung ihres Leiters Thomas Unger.

Die zehnjährige Maja Knesevic lässt im "Grave" des Violinkonzerts von Johann Benda Töne aufblühen und in Melancholie zurückfallen, sie hält die Spannung vom ersten bis zum letzten Ton. In flottem Tempo jeden Anschein von Sentimentalität vermeidend, folgen Elena Spahn und Salome Winstel mit dem zweiten Satz von Bachs Violin-Doppelkonzert. Sie umspielen sich mit klarem, frischem Klang und beruhigen einander nach aufbrausenden Momenten. Das Jugendsinfonieorchester begleitet sie in federnder Aufmerksamkeit.

Sie lassen dann "Haben Engel wir vernommen" und "In dulci jubilo" leuchten vor Freude beschließen den Abend mit einem "Macht hoch die Tür" voll erwartungsvollem Glanz.