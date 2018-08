von Jeremias Heppeler

Alles beginnt wie ein gemütlicher Ausflug an den Bodensee: Man schlendert gemütlich an der Friedrichshafener Seepromenade entlang, Kinder füttern Möwen, Renter schlotzen Zitroneneis und Segelboote wiegen sanft im Wasser. Am Horizont ist die Bühne am Graf-Zeppelin-Haus in warmes Orange getaucht.

Hm... und hier sollen Limp Bizkit spielen? Taktgeber für millionenfache Pubertätsrebellionen ab Ende der 90er-Jahre? Soundtrack für zugeschlagene Türen vor Mutters Nase, brachiale Skateboardstürze und erste Zigaretten?

Der tiefenentspannte Sommervibe bleibt dann auch erhalten, als die Band selbst zu „Purple Rain“ auf die Bühne stolpert: Frontmann Fred Durst trägt Hawaiihemd statt Band-Shirt und einen Fischerhut anstatt der ikonischen New York Yankees Mütze und lässt sein Publikum erst mal freundlich von seinem deutschen Tour-Bassisten Samuel Mpungu begrüßen.

Nu Metal als die Musikrichtung der 90er-Jahre schlechthin

Wo sind wir denn hier gelandet? Tatsächlich braucht es dann nur zwei Gitarrenanschläge von Verkleidungskünstler Wes Borland (der sich den Schädel an diesem Tag komplett in Schwarz und Weiß eingeschmiert hat) um die Stimmung zu kippen! Der Himmel verdunkelt sich (wirklich!), eine steife Brise zieht über die Konzertmenge, unzählige Bierbecher scheppern durch den Abendhimmel und circa 4000 Nu-Metal-Veteranen wirbeln Wolken von Staub und Schweiß. Und der Geruch? Smells like teen spirit!

Nu Metal ist so eine Musikrichtung, wie sie wohl nur die 90er-Jahre ausspucken konnte. Eine Art Genre-Golem, mit leichtem Hang zum Trash, der gleich mehrere Jugendbewegungen durch den Fleischwolf drehte: Die Härte des Metal, die „Fuck-You!“-Haltung des amerikanischen Skaterpunk, das Identifikationspotenzial des Grunge und den Rhythmus von Hip-Hop. Kurz gesagt: Wer zwischen den Jahren 2000 und 2005 seine Pubertät enterte und auf Gitarrenmucke stand, der kam um Nu Metal nicht herum.

Als konkrete Flaggschiffe kristallisierten sich schnell Linkin Park und Limp Bizkit heraus. Während Erstere vor allem durch die variantenreiche Stimme ihres mittlerweile verstorbenen Sängers Chester Bennington auch klassische Popmomente kreierten, gab es bei der Band aus Florida nur eine Tempoeinstellung: Voll in die Fresse!

Dabei vergisst man, umgeben von Nostalgie-Blasen, dass Limp Bizkit zwar keinen besonders komplexen, dafür aber ziemlich einzigartigen Sound irgendwo im Spannungsfeld zwischen Eminem und The Offspring kredenzten.

Mit der Stimme von Frontmann Limp Bizkit auf Zeitreise

Das lag und liegt vor allem an Fred Durst: Der 47-Jährige ist kein besonders guter Rapper und auch kein besonders guter Sänger, aber im Crossover brilliert sein schneidendes Organ. Und jetzt die gute Nachricht: Durst klingt 2018 noch wie 1998, was erheblich zu einer erfolgreichen Zeitreise beiträgt.

Friedrichshafen Friedrichshafens Open-Air-Premiere läuft gut: 6000 Besucher bei Limp Bizkit und Dieter Thomas Kuhn Lesen Sie auch

Überhaupt weiß die Band genau, was das Publikum in der Gegenwart von ihnen erwartet: Es will sich noch einmal wie 15 fühlen! Es gibt keinerlei neue Songs (das Comeback-Album „Gold Cobra“ hat nun auch schon sieben Jahre auf dem Buckel), keine politischen oder emotionalen Ansagen, nur (Spar-)Witze und Hits. Hits. Hits. Hits.

Gitarrist Wes Borland zeigt sein Können

Und davon gibt’s genug: „Rollin“, „My Generation“, „Take A Look Around“ oder „Nookie“ bringen die Menge in Wallung. Eine entscheidende Rolle übernimmt Gitarrist Borland, der der Band seit jeher eine gewisse Brise Unberechenbarkeit verlieh. Sein abgehacktes, druckvolles Spiel erscheint so souverän, so energetisch, dass der Rest der Band sich vollkommen aufs entspannte Mitjazzen konzentrieren kann.

Dass es einer seit 1994 bestehenden Band indes nicht gelingt, ein Eineinhalb-Stunden-Set mit eigenen Songs zu füllen und auf Alltime-Kracher wie „Killing In The Name Of“ von Rage Against The Machine und den oben erwähnten Nirvana-Welthit auszuweichen, erscheint als ziemliches Armutszeugnis.

Schwamm drüber! Dem Publikum ist es zu diesem Zeitpunkt ohnehin egal: Man liegt sich freudestrahlend in der Armen, übergießt sich mit Bier, schmeißt sich in Pogokreise – fast so, als hätte es die vergangenen zehn bis 15 Jahre nie gegeben.

So beschließt das Open-Air am GZW-Friedrichshafen den Festivalsommer in der Bodensee-Region – und könnte mit der Buchung von Limp Bizkit sogar einen langfristigen Trend gesetzt haben. Denn das gut besuchte Konzert zeigte: Nicht nur die alten Schinken und konsensfähiger Mainstreampop funktionieren auf den hiesigen Ein-Tages-Festivals. Eine neue Generation von potenziellen Konzertbesuchern wächst nach und hat Lust auf eigenständige Konzerte. Hoffen wir auf weitere mutige Buchungen im kommenden Jahr!

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein