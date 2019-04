Wegen eines Tötungsdelikts ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen gegen einen 38-jährigen Mann. Er steht im Verdacht, in den frühen Morgenstunden des Sonntag, 28. April, einen 59-jährigen Bekannten in dessen Wohnung in der Jahnstraße in Tettnang nach einer gemeinsam durchzechten Nacht erwürgt zu haben. Dies berichten die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Beschuldigter räumt die Tat ein

Angehörige hatten unmittelbar nach der Tat die Polizei verständigt. Die alarmierten Beamten konnten den erheblich alkoholisierten Tatverdächtigen vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Der Beschuldigte habe bei seiner polizeilichen Vernehmung die Tat eingeräumt, teilt die Staatsanwaltschaft Ravensburg auf SÜDKURIER-Anfrage mit. Bei der Haftvorführung habe er jedoch keine Angaben mehr gemacht.

Inwieweit die Angehörigen, die den Notruf gewählt hatten, Zeugen der Tat sind, ist noch unklar. Auch sie seien laut Staatsanwaltschaft "nicht unerheblich alkoholisiert" gewesen.

Wiederbelebungsmaßnahmen bleiben ohne Erfolg

Der zunächst leblose 59-Jährige wurde vom Notarzt wiederbelebt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort erlag er jedoch am Sonntagnachmittag der Schwere seiner Verletzungen.

Motiv ist noch unklar

"Es ist derzeit noch zu früh, etwas zu dem Tatmotiv und zu den genauen Hintergründen der Tat zu sagen", teilt Karl-Josef Diehl von der Staatsanwaltschaft Ravensburg mit. Zur Aufklärung des genauen Geschehensablaufs hat die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die nun Zeugen befragen und weitere Umfeldermittlungen vornehmen wird.

Opfer wurde im Schlaf angegriffen

Der 38-Jährige wurde am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Es bestehe dringender Mordverdacht, so Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl. "Da das Opfer zum Zeitpunkt des Angriffs geschlafen hat, geht der Haftbefehl vom Mordmerkmal der Heimtücke aus."