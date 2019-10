„Ich habe lange davon geträumt, einmal auf der Wunderwelten-Bühne zu stehen“, sagt Patrick Scholz. Am Samstag, 2. November, wird der Traum des 28-jährigen Salemers Wirklichkeit: Im Rahmen des 14. Wunderwelten-Festivals präsentiert er im Graf-Zeppelin-Haus den multimedialen Vortrag „Social Cycling – Ein Radreiseabenteuer um die halbe Welt“. Mit dem gebürtigen Brigachtaler Manuel Doser wird Scholz in Bildern und Videos über ihre gemeinsame Radtour berichten, die sie zwischen 2015 und 2017 unternommen haben.

Während ihrer rund eineinhalbjährigen Reise haben Patrick Scholz und Manuel Doser meist im Zelt oder wie hier im Freien in Hängematten übernachtet. | Bild: Patrick Scholz

In 622 Tagen quer durch Europa und Asien

In 622 Tagen sind sie quer durch Europa und Asien bis nach Indonesien geradelt. Und das alles für den guten Zweck: „Ursprünglich wollten wir verschiedene soziale Projekte unterstützen, haben uns dann aber auf eines konzentriert: Das St. Barnabas Children‘s Centre in Kenia„, erzählt Scholz. St. Barnabas ist eine Schule mit angeschlossenem Waisenhaus, an deren Aufbau Scholz bereits als 20-Jähriger mitgewirkt hat.

Rund 20 000 Euro für Hilfsprojekt

„Mit unseren Vorträgen konnten wir bis jetzt rund 20 000 Euro an Spenden sammeln“, sagt Scholz. Dadurch seien unter anderem ein neues Schulgebäude und Sanitäranlagen finanziert worden. Auch am Samstag kann nach den Vorträgen für das Hilfsprojekt gespendet werden. Zudem wird Scholz für Schulpatenschaften werben.

„Unser Verein trägt auch die ganzen Fixkosten wie Lehrer- und Mitarbeitergehälter. Dafür sind die Patenschaften gedacht.“ Mit den Spenden soll vor allem das nächste große Projekt gestemmt werden: ein Musik-Proberaum sowie Instrumente für die Schüler.

Die bei den Vorträgen gesammelten Spenden kommen vollumfänglich dem St. Barnabas Children‘s Centre zugute, einer Schule mit angeschlossenem Waisenhaus in Kenia. Das Foto zeigt Patrick Scholz bei der Eröffnung des durch Spenden finanzierten neuen Schulgebäudes. | Bild: Patrick Scholz

Und Scholz plant bereits eine weitere Vortragsreihe. Seit vergangenem Jahr ist der Salemer nämlich wieder „on the road“. Diesmal nicht auf dem Rad, sondern in einem VW-Bus. Gemeinsam mit seiner Freundin Lisa Nuber hat er bereits Skandinavien, Frankreich, Spanien, Portugal und Marokko bereist. Ihre Eindrücke halten die beiden ausgebildeten Fotografen in Bildern und Videos fest.

Seit vergangenem Jahr leben Patrick Scholz, seine Freundin Lisa Nuber und ihr Hund Oskar in einem VW-Bus, mit dem sie bereits Skandinavien und Marokko (Bild) bereist haben. | Bild: social-traveling.de/Patrick Scholz

Und bald geht es wieder gen Süden: „Wir werden auf Sizilien überwintern“, so Scholz. Ihr Leben als „moderne Nomaden“ finanzieren sich der Salemer und seine Freundin durch Vorträge sowie Fotoaufträge. Daneben berichten sie auf ihrer Internetseite (www.social-traveling.de) über ihre Reisen und sammeln Spenden für St. Barnabas, als Straßenmusiker und über Soziale Medien.