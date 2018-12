In der Adventszeit greifen viele regelmäßig in die Keksdose, auf dem Weihnachtsmarkt schmeckt der Glühwein und bei Weihnachtsfeiern wird nach Herzenslust geschlemmt. Die richtigen Kalorienbomben erwarten uns aber an den Weihnachtsfeiertagen. Die Kehrseite der Medaille: Man fühlt sich oft zum Platzen voll, der Magen drückt und Bewegung findet nur noch zwischen Esstisch und Sofa statt.

Schlechtes Wetter gibt es für die Personal Trainerin nicht, die mit ihren zwei Kolleginnen in Friedrichshafen Gruppenkurse ausschließlich im Freien anbietet. | Bild: Claudia Wörner

Auf den eigenen Körper hören: Für Lydia-Maria Spielvogel, Personal Trainerin in Friedrichshafen, ist das Thema vor allem eine Kopfsache. „Auch beim Essen sollte immer der Verstand dabei sein.“ Nichtsdestotrotz empfiehlt die Spezialistin in Sachen Fitness und Ernährung, ohne Reue zu genießen. „Dann sollte man aber den nächsten Tag etwas moderater angehen. Wichtig ist es, in Balance zu bleiben.“ Hilfreich sei ein Plan für die Feiertage, hinter dem möglichst die ganze Familie steht: zum Beispiel an Heiligabend ein Festessen, am ersten Feiertag weniger essen und am zweiten eventuell wieder mehr. „Wichtig ist immer, auf den eigenen Körper zu hören. Brauche ich das jetzt wirklich? Oder esse ich, weil alle anderen essen?“

Mangelnde Bewegung ist laut Michael Mussler das Hauptproblem. | Bild: Claudia Wörner

Spaziergang nach dem Essen: Ebenso wie für Lydia-Maria Spielvogel ist auch für Dr. Michael Mussler, Facharzt für Allgemeinmedizin im Medizinischen Versorgungszentrum am Klinikum Friedrichshafen, vor allem die fehlende Bewegung das Problem. Ein Spaziergang zwischen Mittagessen und Kaffee sei in jedem Fall hilfreich, betont Michael Mussler. „Spazierengehen wird unterschätzt, aber wir sind von Natur aus Geher und keine Läufer“, weiß Spielvogel. Schlechtes Wetter gibt es dabei für die Personal Trainerin nicht, die mit ihren zwei Kolleginnen in Friedrichshafen Gruppenkurse ausschließlich im Freien anbietet.

Gut für das Immunsystem: Sie kombinieren Nordic Walking mit Muskelaufbau und bieten unter anderem Functional Outdoor Kurse. „Gerade im Winter ist Bewegung im Freien gut für das Immunsystem, härtet ab und macht den Kopf frei.“ Und das gilt natürlich auch an den Feiertagen. „Außerdem muss man ja nicht unbedingt zwei Stücke Kuchen essen“, betont Allgemeinmediziner Mussler. Häufig ist man aber bei Eltern oder Verwandten eingeladen, die Weihnachtsgans schmeckt köstlich und ein Knödel mehr kann ja nicht so schlimm sein. Aber: Es gibt ja auch noch Nachtisch! „Ein Schnäpschen nach so einem Festmenü schadet sicher nicht.“ Dies sei in jedem Fall besser, als zu Pseudoarzneimitteln zu greifen, wenn der Magen drückt. Es mache keinen Sinn, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. Eine gute Alternative sieht Michael Mussler eher in Hausmitteln, wie Fencheltee oder Ingwerwasser, um dem Magen Gutes zu tun.

Fastentag einlegen: Nach den Tagen der Völlerei sei ein Fasttag nicht schlecht. „In den Religionen haben sie nicht umsonst Tradition. Sie haben durchaus ihren Sinn“, so der Facharzt für Allgemeinmedizin. Dabei sei es nicht nötig, gar nichts zu essen. Gemüsebrühe mit Reiseinlage oder Gemüsesäfte geben ein leichtes Sättigungsgefühl und belasten den Körper nicht. Eher kritisch sieht Michael Mussler die zahlreichen Diäten, die zum Jahresbeginn in schöner Regelmäßigkeit publiziert werden. „In dieser Zeit lässt sich das schlechte Gewissen am besten erreichen“, vermutet er. Das Problem der Diäten sei, dass sie nicht anhaltend funktionieren. „Nur wer seine Ernährung langfristig verändert, kann den Jo-Jo-Effekt vermeiden.“ A und O ist für Mussler aber auch dann die möglichst regelmäßige Bewegung.