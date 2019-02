von Stefanie Canfield

Dienstagabend, die Räume der alten Schule in Fischbach werden mit Männergesang gefüllt. Aus 50 Kehlen erklingt inbrünstig das italienische Lied „Bella Ciao“. Trüben Zukunftsängste die unbeschwerte Probe? Vielen Männerchören in Deutschland geht langsam die Luft aus. Eine Statistik des Schwäbischen Chorverbands aus 2016 belegt, dass die Anzahl dieser Chöre seit den 90er-Jahren stetig abnimmt. Diesen Trend bestätigt auch Erich Hörmann. Als er 1986 die Leitung des Männerchors Friedrichshafen-Fischbach übernahm, waren es noch 80 Sänger, erinnert sich der Dirigent. Bis heute hat sich die Gruppe auf fast 50 Mitglieder verkleinert. „Wir müssen die Altersstruktur im Blick haben und frühzeitig handeln, um den Verein auch in Zukunft am Leben zu halten“, erklärt Hörmann.

Das Durchschnittsalter der Sänger liegt bei 60 Jahren, Jonathan Bach ist mit 27 Jahren das jüngste Mitglied. „Ich war neu in der Stadt und mein damaliger Mitbewohner hat mich zur Probe mitgenommen“, schildert er. Seitdem singt Bach mit und hat großen Spaß dabei. Ein einziger Mann unter 30 Jahren ist jedoch keine Verjüngungskur. Der Chor braucht neue und vor allem junge Männer, die Lust am Singen haben. „Neue Mitglieder zu werben hat bisher immer ganz gut geklappt“, erzählt Chormitglied Felix Schiedner. „Unser Geheimrezept ist das persönliche Umfeld. Daraus bringen wir Freunde mit.“ Der Chor setzt aber zusätzlich auf Öffentlichkeitsarbeit. Mit einem eigenen Internetauftritt, einem Facebook-Profil und Broschüren machen die Sänger auf sich aufmerksam. „Wir sind ein lustiger Haufen und international besetzt und ausgerichtet. Jeder Mann ist willkommen mitzusingen“, betont Hörmann.