Friedrichshafen vor 5 Stunden

Mit eisernem Willen gegen die Zeit: Wie sich der Häfler Philipp Schurer auf einen der härtesten Triathlons der Welt vorbereitet

Der Ironman gehört zu den größten Herausforderungen, denen sich ein Sportler stellen kann. Philipp Schurer, Geschäftsführer des Württembergischen Yacht-Clubs in Friedrichshafen, nimmt sie am 28. Juni 2020 an. 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und im Anschluss ein Marathonlauf – das Trainingsprogramm des 33-Jährigen hat den Umfang eines Nebenjobs angenommen.