von SK

Das Konzert von Wincent Weiss beim Kulturufer ist bereits seit Wochen ausverkauft. Die beiden letzten Tickets gibt es jetzt beim SÜDKURIER zu gewinnen. Die beiden Freikarten für das Konzert „Irgendwas gegen die Stille“ am Montag, 30. Juli, um 20 Uhr im großen Zelt werden unter allen Anrufern ausgelost. Der Gewinner kann dann mit einer Begleitperson das Konzert besuchen.

Wincent Weiss hat im April den Echo als „Newcomer“ gewonnen und zählt laut einer Mitteilung des Veranstalters zu den derzeit gefragtesten deutschen Musikern. Seine melodischen, hervorragend arrangierten Songs wie „Musik sein“ (2016) oder „Feuerwerk“ (2017) erzählen von den Sorgen und Sehnsüchten seiner Generation.

2016 erhielt er die erste goldene Schallplatte, 2017 erschien sein Debütalbum „Irgendwas gegen die Stille“ und kam auf Platz drei der deutschen Charts. Bei den MTV Europe Music Awards 2017 gewann Wincent Weiss den Preis als bester deutscher Künstler. Aufgewachsen ist der mittlerweile 25-Jährige in Schleswig-Holstein; inzwischen lebt er in Berlin.

Das Kulturufer beginnt am 27. Juli und findet bis 5. August in Friedrichshafen statt. Informationen zum Programm im Internet: http://www.kulturufer.de

Verlosung

Der SÜDKURIER verlost zwei Freikarten für das Konzert von Wincent Weiss am Montag, 30. Juli, um 20 Uhr im großen Zelt in Friedrichshafen. Wenn Sie gewinnen möchten, wählen Sie die Glücksnummer 0 13 79/37 05 00 15 und geben das Stichwort „Wincent Weiss“ und Ihre Telefonnummer an. Die Verlosung läuft bis Mittwoch, 25. Juli, 12 Uhr. Für die Verlosung kostet ein Anruf aus dem Festnetz der DTAG 0,50 Euro (Mobilfunkpreise abweichend).