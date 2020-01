von Andrea Fritz

Bereits im Juli 2018 hat sich in der Notunterkunft für Obdachlose in Friedrichshafen ein nächtlicher Überfall ereignet, bei dem ein Mann und eine Frau erheblich verletzt wurden. Drei Männer haben sich unter einem Vorwand Zutritt zu der Obdachlosenherberge verschafft, ein Zimmer gestürmt und den Bewohner samt einer Besucherin zuerst mit Pfefferspray benebelt und anschließend mit einem Pflasterstein niedergeschlagen. Anschließend hatten die Angreifer sich einen Rucksack gegriffen und waren durch das Treppenhaus entkommen. Zwei der Täter konnten durch Videoaufnahmen im Treppenhaus identifiziert und inzwischen festgesetzt werden, einer von ihnen musste sich am Donnerstag vor dem Amtsgericht Tettnang verantworten.

Bei dem 27-jährigen Angeklagten handelt es sich um einen Mann aus dem Schussental. Sein Strafregister weist neun Einträge wegen Körperverletzung, Betrug, Beleidigung, Bedrohung und Fahren ohne Fahrerlaubnis auf, dazu kommen erhebliche Verstöße gegen Bewährungsauflagen und eine langjährige Drogenabhängigkeit.

Zur Tatzeit Wodka und Methadon konsumiert

Auch zur Tatzeit hatte der Angeklagte Wodka und Methadon konsumiert, was Strafverteidigerin Nicole Pfuhl strafmildernd bewertete. Zudem war der Angeklagte geständig. Er habe dem Geschädigten eine Abreibung verpassen wollen, weil dieser seiner jüngeren Schwester „Kräuter“ verkauft habe. Im Verlauf der Verhandlung stellte sich heraus, dass auch der Angeklagte schon Drogen bei ihm gekauft hatte. Der Mann gab zu, früher mit Gras gehandelt zu haben und ebenfalls seit 30 Jahren drogenabhängig zu sein.

Richter Oliver Kovatschevitsch sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte das Zimmer gestürmt und das Pfefferspray versprüht hat. „Sie haben nichts aus ihren Vorstrafen gelernt, deshalb halte ich eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten für tat- und schuldangemessen“, urteilte der Richter. Inklusive Reststrafen soll der Angeklagte damit 13 Monate in der Vollzugsanstalt Ravensburg verbringen. Verteidigung und Staatsanwaltschaft halten sich offen, Berufung einzulegen. Das Schlusswort des Angeklagten: „Nix zu sagen.“