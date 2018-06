Nach seinem Auftritt beim Wirtschaftskonzil in Konstanz war der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Freitagnachmittag auch in Friedrichshafen in Sachen Wirtschaft unterwegs. Auf Einladung von Rolls-Royce Power Systems (RRPS) informierte sich der grüne Regierungschef vor allem über das "Green- und Hightech"-Programm des Unternehmens, das sich vom Motorenhersteller zum Anbieter integrierter und vernetzter Lösungen wandeln will. Dazu gehöre auch, den Dieselmotor umweltfreundlicher zu machen und ihn für alternative Kraftstoffe und mit elektrifizierten Antrieben gezielt auszubauen, sagte Unternehmenschef Andreas Schell.

Lösung für die Gürtelbahn?

Besonderes Augenmerk legte RRPS-Vorstandsvorsitzende auf den MTU-Hybrid-Powerpack für Nahverkehrszüge. Dahinter steckt ein Antriebskonzept, das die Vorteile von Diesel- und Batterieantrieb vereinen will und das das Unternehmen in Baden-Württemberg als Übergangstechnologie bis zur Elektrifizierung beispielsweise auf der Bodenseegürtelbahn auf die Schiene bringen möchte. Möglich wäre das, haben Simulationstests im Auftrag der Interessengemeinschaft Bodenseegürtelbahn ergeben. Das – ebenfalls grüne – Verkehrsministerium hatte jedoch erst vor wenigen Wochen erklärt, dass sich die teure Umrüstung für 15 Triebwagen auf der Interregio-Strecke nicht lohne, da ab Dezember 2023 der Streckenabschnitt Ulm – Friedrichshafen durch den Bau der Oberleitung elektrisch bedient werden soll. Die Hoffnung der RRPS-Chefetage gestern war wohl ein Stück weit auch, den Regierungschef von den Vorzügen dieser Brückentechnologie zu überzeugen.

Kretschmann denkt darüber nach

Winfried Kretschmann zeigte sich beim Besuch im MTU-Trainingscenter jedenfalls beeindruckt von den RRPS-Bemühungen, Übergangslösungen für den Weg in die emissionsfreie Zukunft zu entwickeln. "Das wird nicht so schnell gehen", weiß der Regierungschef, weshalb es dringend solcher Lösungen bedürfe. Auf die Frage, ob es denkbar sei, dass Dieselloks – mit MTU-Powerpacks nachgerüstet – auf den Schienen im Land zum Einsatz kommen, antwortete Kretschmann: "Denkbar ist vieles." RRPS habe ihm dargelegt, dass sich diese Lösung amortisieren könne und man mit der Hybridtechnologie nicht nur Kraftstoff spare, sondern auch pünktlicher unterwegs sein könne. Pünktlichkeit sei ja nun kein Markenzeichen der Deutschen Bahn. Er nehme mit nach Stuttgart, welche Vorzüge diese Übergangstechnologie habe. "Dann müssen wir schauen, ob das möglich ist", sagte Kretschmann. Mit Blick auf die Elektrifizierung der Südbahn, über die seit 40 Jahren geredet werde, glaubt der Regierungschef offenbar nicht unbedingt an sehr viel schnellere Abläufe auf der Bodenseegürtelbahn.

Baraa Hamdeh (rechts) aus Syrien absolviert bei RRPS eine Einstiegsqualifizierung. Winfried Kretschmann (von links) ließ sich von Andreas Schell und Marcus Wassenberg auch das Ausbildungskonzept des Unternehmens erläutern. | Bild: Rolls-Royce Power Systems

Zum Einsatz werden die MTU-Powerpacks wohl auf jeden Fall kommen. Die Frage sei nur, ob zuerst in Deutschland oder England, erklärte Peter Riegger, Leiter Vorentwicklung und Neue Technologien bei RRPS, am Rande des Besuchstermins. In vielen Bundesländern liefen Gespräche vor allem mit Bahnbetreibern oder Aufgabenträgern. Noch stärker sei MTU aber auf der britischen Insel mit Verantwortlichen im Kontakt. Hier sind rund 1000 MTU-Motoren in Triebwagen und Loks auf der Schiene im ganzen Land in Einsatz. Pläne für die Elektrifizierung der Bahn habe die britische Regierung 2014 nach langen Diskussionen aufgegeben. Dadurch sei über die Jahre ein Investitionsstau entstanden – eine Chance, alte Triebwagen mit der hybriden Antriebstechnik zu erneuern.

Hybridtechnologie am Zug Aus Sicht von MTU lasse sich mit dem Hybrid-Powerpack im Triebwagen der Fahrplan der Bodenseegürtelbahn zwischen Friedrichshafen und Radolfzell zuverlässig einhalten und trotzdem bis zu 20 Prozent Diesel sparen. Das hätten Tests auf dem Prüfstand in Echtzeit ergeben. Seine Vorteile spiele der alternative Antrieb vor allem an Bahnhöfen, durch Ortschaften hindurch oder in Tunnels aus, weil er hier ausschließlich elektrisch fahren könne und währenddessen keine Dieselabgase erzeuge. Außerdem ist der Hybrid-Zug nach MTU-Angaben bis zu 20 Dezibel leiser, schlucke also drei Viertel des Lärms im Vergleich zum dieselgetriebenen Zug. Fährt er im Dieselbetrieb, werden die Akkus wieder aufgeladen; externe Ladestationen brauche es also nicht. (kck)

