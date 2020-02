Friedrichshafen vor 5 Stunden

Mann schießt mit Armbrust auf Wohnungstür und bedroht Polizisten

Ein 30-Jähriger ist am Sonntagabend in seiner Wohnung in Friedrichshafen in Gewahrsam genommen worden. Zuvor hatte der Mann, der sich nach Polizeiangaben in einem psychischen Ausnahmezustand befand, mit einer Armbrust auf seine eigene Wohnungstür geschossen und zudem Beamte bedroht.