Eine 92-jährige Geschichte ist zu Ende. Der Männergesangverein (MGV) Kluftern hielt am Freitagabend seine letzte ordentliche Mitgliederversammlung ab und beschloss im Anschluss in fünf Minuten in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die Auflösung des Vereins. Ursache: zu wenige Sänger. Am Schluss hatte der Chor noch zwölf Aktive, wie der Vorsitzende Albert Burkard berichtete. Die zehn im Gehrenbergblick anwesenden Sänger votierten einstimmig für die Auflösung.

Im Ort gibt es noch den Kirchenchor und die Belle Voci

Das Ende des Chorgesangs in Kluftern ist dies jedoch nicht. Es gibt im Ort noch den Kirchenchor und den Frauenchor Belle Voci, die durch den Ehrenvorsitzenden Franz Biller und die stellvertretende Vorsitzende Tina Stoll vertreten waren.

Schon 2019 keine offiziellen Auftritte mehr

„92, das ist schon eine imposante Zahl“, meinte Schriftführer Andreas Görlach zu Beginn seines Berichts. Aber es gab im vergangenen Jahr schon keine offiziellen Auftritte mehr. Lediglich bei drei Geburtstagen wurde gesungen, so bei der ehemaligen Dirigentin Oksana Miller, die rund 16 Jahre den Chor geleitet hatte. Ihr Nachfolger István Boldizsár war nur einige Monate im Amt, bis August 2018, wie Burkhard berichtete. Das letzte große Konzert war im April 2018, als das 90-jährige Bestehen gefeiert wurde, unter anderem mit der Chorgemeinschaft Oberteuringen – die sich im vergangenen Jahr auflöste.

Vereinsvermögen soll für gemeinnützige Zwecke verwendet werden

Aber es gab regelmäßig monatliche Hocks, die weitergeführt werden sollen. Die Kasse sei im Plus, wie Kassenwart Walter Hund berichtete. Das Vermögen des Vereins soll nach den Statuten an die Ortschaft Kluftern fallen und für gemeinnützige Zwecke verwendet werden, sagte Burkard. Eine letzte Ehrung gab es: Eine Urkunde des Badischen Chorverbands mit Nadel für 40 Jahre Singen erhielt Peter Knoblauch.

Frauenchor Belle Voci war bis vor neun Jahren Abteilung des Vereins

Am 3. November 1928 war der Männergesangverein im Gasthaus Zum Scharfen Ecke gegründet worden und bereicherte jahrzehntelang das Kulturleben im Ort. Zum Chor gehörte bis vor vier Jahren eine Theatergruppe. Neun Jahre war der Frauenchor Belle Voci eine Abteilung des MGV. Eine treibende Kraft dahinter war der damalige Vereinsvorsitzende und zuletzt Ehrenvorsitzende des MGV, Josef Sulger, denn schon zu dieser Zeit zeichneten sich die Nachwuchssorgen deutlich ab. Im Juni 2016 machte sich Belle Voci als Verein selbstständig.

„Ich hätte gern mit Ihnen weitergemacht“, sagte Ortsvorsteher Michael Nachbaur: „Sie gehören alle zum Dorf.“ Letztlich sei die Auflösung der logisch richtige Weg. „Ich hoffe, dass Sie ihre Gemeinschaft weiter pflegen. Auch wenn Sie kein e.V. mehr sind, bleiben Sie der Männergesangverein in Ihren Herzen.“