Knapp 70 Sängerinnen und Sänger aus verschiedenen Chören der Stadt machen mit. Bisher haben sie die Stücke nur gesungen, jetzt kommen in den Proben Bewegungen dazu. Zunächst müssen alle rechtzeitig zum ersten Einsatz auf der Bühne sein.

In der komischen Oper geht es um den schüchternen Landmann Nemorino, der hoffnungslos in die schöne, reiche Adina verliebt ist. Er setzt seine Hoffnung in den Liebestrank eines fahrenden Betrügers. Dahinter verbirgt sich allerdings lediglich eine Flasche Bordeaux. Schon im Eingangschor fragen sich die Dorfbewohner, ob es einen solchen Wundermann mit Liebestrank überhaupt gibt – und wenn ja, wo?

Choreografin Elodie Lavoignat übt die Bewegungen mit den Sängern ein. Auswendig singen und sich dazu bewegen ist nicht einfach, aber nach zwei Versuchen klappt es.

Choreographin Elodie Lavoignat zeigt die Bewegungen für den Eingangschor. | Bild: Corinna Raupach

Die Häfler Aufführung verlegt die Geschichte in ein Schwimmbad der 50er-Jahre. Bühnenbildnerin Valerie Lutz erläutert den Sängern das Konzept: „Es ist ein bisschen wie ein Comic, mit vielen Zeichen und Zeichnungen“, sagt sie. In der Mitte der Bühne steht eine aufklappbare Treppe, auf der Sportler joggen, Soldaten stolzieren oder Nemorino im Gegenlicht sein trauriges Lied singen kann.

Bühnenbildnerin Valerie Lutz erläutert den Sängern das Konzept: Die Handlung wird in ein Schwimmbad in den 50er Jahren verlegt. | Bild: Corinna Raupach

Nach dem Chorwerk CarminaBurana, dem Musical Anatevka und der Oper Carmen hat sich der Verein für eine Opera buffa entschieden: italienisch, leicht, lebensfroh – und wie der Chor hofft, ein gutes Rezept für Unterhaltung.

Termine und Kartenvorverkauf

Die Aufführungen von Gaetano Donizettis „Liebestrank“ des Musiktheaters Friedrichshafen sind Samstag, 6. April, um 19.30 Uhr; am Sonntag, 7. April, um 17 Uhr; am Freitag, 12. April, um 19.30 Uhr; und am Samstag, 13. April, um 19.30 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus. Karten gibt es an der Vorverkaufsstelle im Graf-Zeppelin-Haus, E-Mail kartenservice.gzh@friedrichshafen.de, Telefon 0 75 41/28 84 44.