von Lena Reiner

Anlässlich der Feier zum zehnten Geburtstag erinnerte sich Museumsarchitekt Raimund Docmac an die Anfänge des größten Technikmuseums in der Bodensee-Region, das sich bald über eine Million Besucher freuen darf. Rund 100 000 Besucher besuchen das Museum jährlich. „Das war nicht nur ein Gestaltungs-, sondern auch ein Diskussionsprozess“, schilderte er und zeigt sich stolz auf das Ergebnis, das auch heute noch an Modernität mit neueren Projekten mithalten könne.

Landrat Lothar Wölfle gehörte zu den Festrednern und brachte seine Liebe zu Innovationen zum Ausdruck | Bild: Lena Reiner

Landrat Lothar Wölfle war es eine besondere Ehre, als Festredner mit dabei zu sein: „Mein allererster Arbeitstag als Landrat des Bodenseekreises war bestimmt durch den Spatenstich des Dornier Museums. Insofern habe ich eine sehr persönliche Beziehung zu diesem Ort.“ Er nutzte einen kleinen Ausflug in die Geschichte des Bodenseekreises, um einerseits die Bedeutung des Museums für den Landkreis zu betonen, und sich zum anderen gegen aktuelle Pläne im Kontext des Klimaschutzes auszusprechen – sowohl lokal gegen eine Umwidmung des Flughafengeländes als auch gesamtpolitisch gegen Flugverbote. Er begründete: „Technische Möglichkeiten, die der Mensch hat, nutzt der Mensch auch.“

Ehrengäste in der ersten Reihe: Landrat Lothar Wölfle, Stiftungsratsmitglied Dornier Stiftung Bernd Sträter, Kurt-Johann Gloitz (ehemaliger Dorniermitarbeiter und Mitglied des Museumsgründungsteams) sowie Vorstand des Förder- und Freundeskreises Horst Baier. | Bild: Lena Reiner

Zu guter Letzt kam er wieder auf das Jubiläum zu sprechen und hatte einige Wünsche für die Zukunft parat, allen voran eine gute Zusammenarbeit „aller Player“ vor Ort. „Ich kann nur wünschen, dass das, was historisch gewachsen ist, nämlich die Zusammenarbeit von Graf Zeppelin und Claude Dornier, dass das heute wiederauferstehen kann in einer Kooperation derjenigen, die das Erbe der beiden Männer pflegen“, führte er aus.

Museumsdirektor David Dornier begrüßte die Gäste | Bild: Lena Reiner

Bernd Sträter, Stiftungsratmitglied der Dornier-Stiftung für Luft- und Raumfahrt, reihte sich als Festredner ein. „Zehn Jahre sind ein idealer Zeitraum, um Hintergründe und Ziele zu hinterfragen“, betonte er, erinnerte sich an die Diskussion zum Standort Friedrichshafen und nannte die große Zahl Besucher als guten Maßstab. Auch erinnerte er sich an die größten Herausforderungen des Museumsbaus: „Hohe Kräne durften nur zeitweise benutzt werden, da sie sich im Sicherheitsbereichs des Flughafens befanden.“ Alle Festredner einte der Wunsch nach mehr Anerkennung für das Museum.