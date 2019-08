Ein Sommer ohne Eis? Für die meisten wohl kaum vorstellbar. In Efrizweiler sitzt mit Gelati Conte eine der bekanntesten italienischen Eismanufakturen am Bodensee. Chef Alfiero Conte hat inzwischen 85 Sorten im Angebot. Neu in diesem Jahr sind die Geschmacksrichtungen „Contessa“, ein rosafarbenes Schokoladeneis, „Isola Bonita“ mit verschiedenen Fruchtsorten, und „Happy Patata“. Eine Sorte sticht jedoch besonders hervor: das zweifarbige Milcheis „Magic Einhorn“. „Das lieben besonders die Kinder“, erzählt der 36-Jährige.

Mitarbeiter Bruno Calabrò rührt die fertige Mischung für die Eissorte „Magic Einhorn“ an. | Bild: Wex, Georg

Klassiker laufen immer gut

Dennoch sind es meist die Klassiker wie Schokolade oder Vanille, die auf der Liste der beliebtesten Eissorten ganz oben stehen. „Solche Sorten laufen immer“, weiß auch Conte.

Bodenseekreis 9000 Liter Eis pro Woche: SÜDKURIER-Leser erleben Eisproduktion bei Gentile Das könnte Sie auch interessieren

Präsentation und Geschmack als wichtige Faktoren

In Efrizweiler werden derzeit vor allem die eigenen Kreationen „Magic Einhorn“ und „Alfiero“ produziert, erzählt der 36-Jährige.

Gerado Macellaro gießt einen Teil der Eissorte in die Eismaschine. | Bild: Wex, Georg

Um die Kunden von neuen Sorten zu überzeugen, brauche es eine gute Präsentation und einen guten Geschmack, insofern sei auch die Teilnahme an Wettbewerben wichtig. Preise schafften Vertrauen bei den Kunden und natürlich sei eine gute Platzierung auch immer eine Bestätigung der eigenen Arbeit.

Bruno Calabrò (vorne) und Gerado Macellaro mischen die beiden Teile der Eissorte. | Bild: Wex, Georg

Schwarzes Eis und Bier-Eis

2017 kreierte Conte beispielsweise die Sorte „Alfriero“ und gewann beim „Gelato Festival“ in Hamburg einen Preis. 2018 entstand die Sorte „Black Panther“, die er beim „Gelato Festival Europa“ in Wien präsentierte. „Alle anderen haben das jetzt auch probiert, schwarzes Eis zu machen“, sagt er. Mit Vorfreude blicke er auf den nächsten „Grand Prix Gelatissimo“ in Stuttgart im Februar 2020, wo es darum gehen werde, ein Bier-Eis zu kreieren.

Markdorf Markdorfer Eis im SÜDKURIER-Check: Kalter Genuss unter der Lupe Das könnte Sie auch interessieren

Trend zur traditionellen Herstellung

Früher habe es fast nur die klassischen Eissorten gegeben, erzählt Conte von seiner Anfangszeit als Eismacher vor rund 20 Jahren. „Heute wollen die Leute immer etwas Neues.“ Deshalb besuche er regelmäßig italienische Eismessen, etwa in Rimini, Longarone und Mailand, um sich die Ideen der Kollegen anzusehen. „Ich glaube, die Italiener sind bei der Kreativität auf dem ersten Platz“, sagt er.

Friedrichshafen Gelati Conte beliefert über 300 Eisdielen: Neu: schwarzes Eis mit viel Geschmack Das könnte Sie auch interessieren

Und Conte berichtet von einem weiteren Trend in der Branche. So gehe die Tendenz aktuell dahin, Eis wieder traditionell herzustellen, also ohne künstliche Zusatzstoffe. „Das Eis soll so sauber wie möglich sein.“ Auch die Regionalität der Produkte spiele eine zunehmend wichtige Rolle.

Nichts hält er übrigens davon, dass manche Eishersteller mit der italienischen Fahne für ihre Produkte werben – und das, obwohl sie oftmals gar keine Italiener seien. Er selbst verwende die Fahne nicht.

Keine Konkurrenz mit Supermarktprodukten

Fertig abgepacktes Eis aus dem Supermarkt oder Discounter sieht er nicht als Konkurrenz, denn es stecke eine andere Philosophie dahinter und spreche einen anderen Kundenkreis an.

Die beliebtesten Eissorten der Deutschen In Deutschland sind die beliebtesten Eissorten nach Angaben des Vereins Uniteis (Union der italienischen Speiseeishersteller) in diesem Jahr: 1. Schokolade 2. Vanille 3. Haselnuss 4. Erdbeere 5. Joghurt 6. Stracciatella 7. Mango 8. Himbeere 9. Zitrone 10. Sahne-Kirsch (Amarena)