Vom 19. bis 22. September steigt das dritte FAB-Festival und das Line-Up kann sich mehr als sehen lassen. Hauptact ist der Wiener Josh, der 2018 den Kulthit „Cordula Grün“ landete und damit die deutschen und österreichischen Charts stürmte und sich in die Herzen vieler Fans sang.

Daneben bieten die Kulturhaus-Macher aber noch viele weitere Konzerte an dem langen Wochenende, daneben einen Poetry-Slam, eine DJ-Party, Kino für Kinder und Erwachsene, eine Zirkusakademie und ein Filmfrühstück. Mit der Initiative „Aufleben in FN“ hat das Kulturhaus mittlerweile eine Kooperation vereinbart, wie es in der Facebookgruppe der Initiative heißt: „Die Caserne und Aufleben in FN verfolgen das gleiche Ziel. Wir sind beide für ein Aufleben in Friedrichshafen und sind für ein Gemeinsam statt Einsam.“

Kostenloses Konzert zum Auftakt

Eröffnet wird das Festivalwochenende am Donnerstag, 19. September, bei freiem Eintritt mit einem Jazzkonzert im Amicus. Jazzport präsentiert das Davide Petrocca Quartett, das geschmackvollen „Straight ahead Westcoast Jazz“ in der Klangästhetik der 60er Jahre spielt.

Josh kommt mit „Cordula Grün“

Sieben Konzerte können die Festival-Besucher am Samstag erleben und das nur mit einem einzigen Festivalticket – Auf den verschiedenen Bühnen treten Josh, die Sängerin und Trägerin des Deutschen Rock- und Pop-Preises Sarah Straub, das Alternative-Pop-Duo Nosoyo, die Brit-Popper „Tom Allen and The Strangest“ oder der Solokünstler Julius Höhlich auf, der mit Bluesrock, Balladen und Irish Folk als musikalischer Rebell gilt.

Sarah Straub tritt beim Festival Day auf. | Bild: Nils Schwarz

Regionale Newcomer

Beim FAB-Festival sind auch regionale Bands zu erleben. Mit dabei ist „Midnight Mission“ aus Tettnang. Die vier jungen Männer Till (Gesang), Manu (Gitarre), Rene (Drums) und Julian (Bass) spielen ein Programm aus eigenen Pop und Rock Songs.

Die Newcomerband „Midnight Mission“ ist auch dabei. | Bild: Mdnight Mission

Die Ravensburger Band „Neon Diamond“ mit Marlon Knitz (Vocals/Guitar), Daniel Kebschull (Bass), Pascal Pfefferle (Drums) und Marius Hägele (Lead-Guitar) kreieren eigene Songs und auch ihren ganz eigenen Stil.

Die Ravenburger Band „Neon Diamond“. | Bild: Neon Diamond

Kino für Groß und Klein

Das ganze Festivalwochenende über werden Kinofilme im Kino Studio 17 gezeigt. Zu sehen sind der Kinderfilm „Mein Freund, die Giraffe“, ein Film über zwei außergewöhnliche Freunde sowie „Yesterday“ . Darin geht es um den Sänger Jack Malik, der von einem Bus angefahren wird. Als er wieder zu sich kommt, ist die Erinnerung an die Songs der Beatles aus dem Gedächtnis aller Menschen verschwunden. Nur er kann sich noch an sie erinnern und wird über Nacht zum Superstar.

Poetry Slam am Freitag

Bereits am Freitag, 20. September, treffen sich beim Poetry Slam laut Mitteilung der Veranstalter einige der besten Poeten des Landes mit regionalen Kandidaten im Kulturhaus, um in einen dichterischen Wettstreit zu treten. Danach steigt die Festival-Party mit DJ Günes und seinen „Good Vibes“ Ebenfalls am Freitag sind Friedrich & Wiesenhütter, Alltagspoeten aus Berlin zu Gast. Sie präsentieren vom Leben geschriebene Texte gepaart mit virtuoser Gitarrenmusik.

Familientag am Sonntag

Der Festivalsonntag ist ganz den Familien gewidmet. Im Innenhof des können sich die jüngsten Gäste ab 14 Uhr mit den Geräten und Spielen aus dem Spielmobil ausleben, die Super-Hüpfburg lädt zum Austoben ein. Die Eltern können derweil bei Kaffee, Kuchen und kühlen Getränken entspannen.

Mit dabei ist auch die Zirkusakademie. | Bild: Zirkusakademie

Ab 14.30 zeigen die Jungartisten der Zirkusakademie Szenen aus ihrer Blues Brothers-Show, anschließend gibt es einen Mit-Mach-Zirkus, bei dem Kinder und Jugendliche die Welt der Artisten schnuppern können.