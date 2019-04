von SK

Wegen eines Tötungsdelikts ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen gegen einen 38-jährigen Mann, der im Verdacht steht, in den frühen Morgenstunden des Sonntag, 28. April, einen 59-jährigen Bekannten in dessen Wohnung in der Jahnstraße in Tettnang nach einer gemeinsam durchzechten Nacht erwürgt zu haben. Dies berichten die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Wiederbelebungsmaßnahmen bleiben ohne Erfolg

Durch Angehörige war unmittelbar nach der Tat die Polizei verständigt worden, die alarmierten Beamten konnten den Tatverdächtigen vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Der zunächst leblose 59-Jährige wurde nach durchgeführten Wiederbelebungsmaßnahmen vom Notarzt noch in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er laut Angaben der Behörden am Sonntagnachmittag der Schwere seiner Verletzungen erlag.

Zur Aufklärung des genauen Geschehensablaufs sowie der Hintergründe zur Tat hat die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Mann sitzt nun in Untersuchungshaft

Der 38-Jährige wurde am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.