von Mona Lippisch

"Es gab einen Einsatz wegen eines Wassereintritts beim Romanshorner Platz und bei einem anderen drohte der Ast eines Baumes auf die Paulinenstraße zu stürzen", teilte Andrea Kreuzer, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage mit. Der Ast sei von der Feuerwehr entfernt worden. Wetterbedingte Polizeieinsätze habe es keine gegeben, so Tatjana Deggelmann, Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz.

Immenstaad bleibt verschont

Für die Einsatzkräfte der Freiwillige Feuerwehr Immenstaad blieb es ruhig. "Es hat halt vor sich hin geregnet", sagt Martin Stett, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Immenstaad. "Ausrücken mussten wir wegen des Gewitters nicht."

Vorgeschmack aufs Wochenende

Wechselhaft mit Schauern und Gewittern: So sieht der Donnerstag in Friedrichshafen aus. "Morgens ist es noch recht freundlich, aber im Laufe des Tages steigt das Gewitterrisiko", sagt Dieter Hackenthal, Meteorologe bei Wetterkontor. Trotzdem seien Temperaturen bis 32 Grad Celsius möglich. In der Nacht zum Freitag kühlt es dann sichtlich ab. So liegen die Höchstwerte am Freitag bei etwa 24 Grad Celsius. "Es bleibt weiterhin wechselhaft", so Hackenthal. Bei Sonnenschein steigen die Temperaturen am Samstag auf rund 27 Grad Celsius und knacken am Sonntag "vermutlich wieder die 30 Grad-Grenze".

"Angenehme Temperaturen" ab Montag

Nach dem heißen Wochenende kühlt es sichtlich ab. Wie Meteorologe Hackenthal vorhersagt, liegen die Temperaturen bis mindestens Mittwoch bei Höchstwerten um die 24 Grad Celsius. "Die Temperaturen sind also endlich wieder angenehm. Dabei bleibt es wechselhaft mit kräftigen Regenschauern."

