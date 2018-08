Meinung vor 1 Stunde

Konzerte dieser Art sollten nicht wieder aus der Stadt verbannt werden

Gibt es künftig weitere Open-Air-Konzerte vor dem Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen? An der Technik sollte nach Möglichkeit gefeilt werden. Dass Programm und Lautstärke an zwei Abenden nicht jedem passten, sollte einer Fortsetzung aber nicht im Wege stehen.