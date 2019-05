Die Bundespolizei hat am Donnerstagabend einen Mann am Häfler Stadtbahnhof festgenommen, der zuvor einen Zugbegleiter attackiert hatte. Laut Bundespolizeiinspektion Konstanz griff der Fahrgast im Regionalexpress von Ulm nach Friedrichshafen einen Mitarbeiter an, der die Fahrscheine kontrollieren wollte.

Der 25 Jahre alte Fahrgast, der laut Polizeibericht offenbar kein gültiges Ticket hatte, schlug dem Zugbegleiter unter anderem ins Gesicht und trat mit dem Knie gegen dessen Oberschenkel. Ein anderer Reisender stoppte den Angreifer schließlich und hielt ihn bis zu dessen Festnahme in Friedrichshafen fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 25-Jährige seinen Weg fortsetzen. Die Ermittlungen dauern an.