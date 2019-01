von SK

Zu 23 Einsätzen musste die Feuerwehr in Kluftern 2018 ausrücken. Dazu kamen eine Vielzahl von Übungsstunden, Brandsicherheitswachdiensten und Lehrgängen. Insgesamt wurden hierfür fast 6000 Stunden aufgewendet. Dies berichtete Abteilungskommandant Martin Klar in der Hauptversammlung der Abteilung Kluftern der Feuerwehr Friedrichshafen. Jugendfeuerwehrwart Katharina Nitsch berichtete über ein ereignisreiches Jahr der Jugendfeuerwehr mit vielen Übungen und Leistungsprüfungen, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr Kluftern.

Der langjährige stellvertretende Jugendfeuerwehrwart Tobias Gessler legte sein Amt aus beruflichen Gründen ab. Nitsch verabschiedete Gessler aus seinem Amt und überreichte ihm ein Geschenk als Dankeschön für seine geleistete Arbeit. Ortsvorsteher Michael Nachbaur lobte in seinem Grußwort die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr.

Rund 100 Stunden pro Woche wurden im Jahr 2018 für die Feuerwehr ehrenamtlich aufgewendet. Louis Laurösch, Kommandant der Feuerwehr Friedrichshafen, bedankte sich ebenfalls für die gute Zusammenarbeit. „Man merkt, dass die Feuerwehr Friedrichshafen wirklich eine Feuerwehr ist“, sagte Laurösch. Dies zeige sich nicht nur bei den gemeinsamen Brandsicherheitswachdiensten auf der Messe oder am Seehasenfest, sondern auch bei der Neuorganisation des Umweltschutzzuges, der gemeinsam von den Abteilungen Stadtmitte und Kluftern gestellt wird. Auch bei Einsätzen wie dem jüngsten Großeinsatz am 30. Dezember in der Häfler Innenstadt sei die gute Zusammenarbeit wieder einmal unter Beweis gestellt worden.

Beförderungen und Ehrungen standen ebenfalls auf dem Programm der Versammlung. So wurden Lucas Grosse und Daniele Sarricchio offiziell in die Einsatzabteilung aufgenommen. Tobias Klar, Kilian Müller und Adrian Nehrke wurden zum Feuerwehrmann ernannt. Für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden Katharina Nitsch, Miriam Briemle und Tobias Bucher mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Bronze des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.