„Klimawandel auch bei uns! – Das ist Tatsache“ – so lautete das Motto einer Veranstaltung der Lokalen Agenda 21 in Kluftern. Zur Begrüßung machte Ortsvorsteher Michael Nachbaur nachdenklich: "Es geht um eine ganz zentrale, lebensnotwendige Zukunftsfrage“, so Nachbaur.

Nachbaur nannte einige alarmierende Fakten für die Region Bodensee. So habe sich die Lufttemperatur von 1990 bis 2015 gegenüber 1962 bis 1990 im Mittel um 1,2 Grad erhöht, die Wassertemperatur im Bodensee sei um ein Grad gestiegen, die Niederschlagszeiten hätten sich verändert, die Sommer würden trockener. Das habe Auswirkungen auf die Wasserstände. „Gerade kann man einen halben Kilometer in den See reinlaufen und ist immer noch nicht bis zu den Knien im Wasser“, so Nachbaur. Die Wasserhochstände im Sommer fielen, die Tiefstände im Winter stiegen. Bis 2050 werde nach Prognosen im Mittel die Temperatur in Süddeutschland um 1,4 Grad steigen, die heißen Tage sich verdoppeln und die Wintertemperaturen um 2 Grad fallen.

Landwirtschaft spürt die Folgen

Organisiert hatte den Abend im Bürgerhaus der Arbeitskreis Solarnutzung um Erwin Bär in Zusammenarbeit mit der Stadt Friedrichshafen. Die Referenten waren Tillmann Stottele vom Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt, Abteilung Umwelt und Naturschutz sowie der Klimaforscher Volker Quaschning, Professor für das Fachgebiet Regenerative Energiesysteme von der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Berlin. Beide gingen der Frage nach: „Kann uns die Energiewende noch retten?“.

Der diesjährige mediterrane Sommer erfülle einen einerseits mit Freunde, anderseits mit Unbehagen, stellte Tillmann Stottele fest. Es gebe jetzt schon Menschen, die unter den Folgen dieser Entwicklung leiden, allen voran die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft. Stottele stellte eine Thermalkarte der Stadt Friedrichshafen von einer typischen lauen Sommernacht vor, die im heißen Juni 2016 von Studenten der Pädagogischen Hochschule (PH) Weingarten erstellt wurde. „Am Bodensee fühlt man sich in Sicherheit, weil man ja den kühlenden See hat“, so Stottele. Dies kippe aber, wenn der Bodensee sich selbst auf 25 Grad erwärmt habe, und nachts keine Kühle mehr vom See ausgehe.

Zahl der tropischen Nächte steigt

Die sogenannten tropischen Nächte (über 20 Grad um 23 Uhr), würden sich von im Schnitt 15 in den vergangenen 30 Jahren in Süddeutschland, in den kommenden 30 bis 50 Jahren verdoppeln. „Das ist dann fast jede zweite, dritte Nacht“, so Stottele. Laut Thermalkarte bilden sich in der Stadt Hitzeinseln, wie etwa im Industriegebiet Leutholdstraße mit seinen großen, sich erwärmenden Industriegebäuden. "Überraschenderweise aber auch in der Innenstadt und in Manzell sowie Teilen Fischbachs mit dem Werksgelände der MTU, beides direkt am Bodensee", erläuterte Stottele. Kühlere Gebiete seien dagegen relativ spärlich. „Kurz gesagt“, so Stottele, „werden wir trotz der Lage direkt am Bodensee von der Klimaveränderung besonders stark betroffen sein.“ Und dies umso mehr, je kompakter die Bebauung werde und je weniger Grün in der Stadt sei.

ISEK-Prozess widmet sich Klima

Die Problematik sei Thema bei der integrierten Stadtentwicklung (ISEK), die einen Zeithorizont von zehn bis 20 Jahren habe. Dies sei eine informelle Planung, bei der Problematiken fachübergreifend betrachtet werden. Seit einem Jahr gibt es ein Handlungskonzept, darunter auch das Handlungsfeld „Umwelt". Ziele seien hier unter anderem die Natur zu schützen sowie das Energie- und Klimaschutzkonzept als Grundlage für eine CO 2 -neutrale und schadstoffarme Stadt fortzuführen.

Damit diese Ziele auch erreicht werden, habe der Gemeinderat 17 Leitprojekte definiert. In Zweien finden sich die Ziele besonders wieder: „Klimastadt“ sowie „Grün und blaue Infrastruktur“. „Wir stehen am Anfang der Umsetzung“, sagte Stottele, „und wir hoffen, dass sich viele Bürger in den Prozess einbringen.“ Derzeit werde eine ausführliche Stadtklimaanalyse durchgeführt, die Anfang Dezember öffentlich vorgestellt werde. Im Januar werde es eine Informationsveranstaltung geben, danach eine Bürgerbefragung.

USA Klimaschutz stärkt die Partnerschaft: Winfried Kretschmann kämpft im Land Donald Trumps um das Klima Das könnte Sie auch interessieren

Jetzt ist Handeln gefordert Volker Quaschning räumte in seinem Vortrag erst einmal mit der Aussage auf, den Klimawandel gebe es nicht. Die Behauptungen reichten von Trumps Zitat, er sei „eine Erfindung der Chinesen, um der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der USA zu schaden“ bis hin zu der Meinung der AfD, „Das Spurengas Kohlendioxid (Co 2 ) ist kein Schadstoff, sondern eine unverzichtbare Voraussetzung für das Leben.“ Klimaschwankungen: Quaschning erläuterte, dass es schon seit 400 000 vor Christus Klimaschwankungen und ein Ansteigen der CO 2 -Konzentration auf der Welt gegeben habe. Es gab bisher Schwankungen zwischen 200 und 280 ppm (parts per million). Mit der Industrialisierung stieg die CO 2 -Konzentration von 280 auf 407 ppi. Durch die Verbrennung fossiler Energieträger werden jährlich 33 Billionen Kilogramm CO 2 in die Atmosphäre gepustet, so Quaschning.

Das Problem damit sei, dass die Sonne gigantische Mengen Energie auf die Erde strahle, etwa 6000 Mal mehr, als verbraucht werde. Die Erde heize sich dadurch auf und müsse die gleiche Menge Energie wieder ins Weltall abstrahlen, denn sonst würde sie sich aufheizen. Dies geschehe durch infrarotes Licht. Die Atmosphäre sei aber durch Industrie, Landwirtschaft, Waldzerstörung und die Nutzung fossiler Energieträger verändert worden, insbesondere durch den CO 2 -Anstieg. Das Kohlendioxid absorbiere infrarotes Licht und strahle es zurück, erklärt der Klimaexperte.

Quaschning erläuterte, dass es schon seit 400 000 vor Christus Klimaschwankungen und ein Ansteigen der CO -Konzentration auf der Welt gegeben habe. Es gab bisher Schwankungen zwischen 200 und 280 ppm (parts per million). Mit der Industrialisierung stieg die CO -Konzentration von 280 auf 407 ppi. Durch die Verbrennung fossiler Energieträger werden jährlich 33 Billionen Kilogramm CO in die Atmosphäre gepustet, so Quaschning. Das Problem damit sei, dass die Sonne gigantische Mengen Energie auf die Erde strahle, etwa 6000 Mal mehr, als verbraucht werde. Die Erde heize sich dadurch auf und müsse die gleiche Menge Energie wieder ins Weltall abstrahlen, denn sonst würde sie sich aufheizen. Dies geschehe durch infrarotes Licht. Die Atmosphäre sei aber durch Industrie, Landwirtschaft, Waldzerstörung und die Nutzung fossiler Energieträger verändert worden, insbesondere durch den CO -Anstieg. Das Kohlendioxid absorbiere infrarotes Licht und strahle es zurück, erklärt der Klimaexperte. Temperaturanstieg: Qauschning räumte am Beispiel Berlin mit der Mutmaßung auf, dass ein Anstieg von ein, zwei oder drei Grad ja nicht viel sei. Noch vor 20 000 Jahren war dort, wo heute Berlin stehe, nichts als Eis. Seitdem stieg die Temperatur um 3,5 Grad. „Dreieinhalb Grad sind der Unterschied zwischen einer Eiszeit zu einer Warmzeit“, so Quaschning. Wenn Festlandeis schmelze, steige der Meeresspiegel. Und seit der letzten Eiszeit ist er bereits um 120 Meter gestiegen.

Seit 1900 stieg die Durchschnittstemperatur auf der Welt bisher um ein Grad, die Wirkungen sehe man an den Polen. Würde Grönland abtauen, stiege der Meeresspiegel um sechs bis sieben Meter. "100 Millionen Menschen leben einen Meter über dem Meeresspiegel. Ein Drittel aller Menschen lebt küstennah. Bei zehn Meter Meeresspiegelanstieg wären 1 Milliarde Menschen auf der Flucht", so der Experte. „Die Folgen werden Gesellschaften zerreißen", meinte Quaschning. Wenn man so weitermache wie bisher bis ins Jahr 2100, mache man den Wandel von 10 000 Jahren der letzten Eiszeit in knapp 100 Jahren durch.

Qauschning räumte am Beispiel Berlin mit der Mutmaßung auf, dass ein Anstieg von ein, zwei oder drei Grad ja nicht viel sei. Noch vor 20 000 Jahren war dort, wo heute Berlin stehe, nichts als Eis. Seitdem stieg die Temperatur um 3,5 Grad. „Dreieinhalb Grad sind der Unterschied zwischen einer Eiszeit zu einer Warmzeit“, so Quaschning. Wenn Festlandeis schmelze, steige der Meeresspiegel. Und seit der letzten Eiszeit ist er bereits um 120 Meter gestiegen. Seit 1900 stieg die Durchschnittstemperatur auf der Welt bisher um ein Grad, die Wirkungen sehe man an den Polen. Würde Grönland abtauen, stiege der Meeresspiegel um sechs bis sieben Meter. "100 Millionen Menschen leben einen Meter über dem Meeresspiegel. Ein Drittel aller Menschen lebt küstennah. Bei zehn Meter Meeresspiegelanstieg wären 1 Milliarde Menschen auf der Flucht", so der Experte. „Die Folgen werden Gesellschaften zerreißen", meinte Quaschning. Wenn man so weitermache wie bisher bis ins Jahr 2100, mache man den Wandel von 10 000 Jahren der letzten Eiszeit in knapp 100 Jahren durch. Die Ziele: Quaschning argumentierte, dass es das Ziel sein müsse, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen und bis 2040 die CO 2 -Emissionen auf null zu reduzieren. Machbar sei dies mit erneuerbaren Energien wie Photovoltaik, Windkraft, Biomasse, Wasserkraft und Technologien, wie Power to Gas. Er zeigte sich optimistisch. Derzeit mache die Regierung allerdings die Augen zu und sei zögerlich. „Treten Sie den Politikern ins Kreuz“, meinte Quaschning: „Werden Sie zum Helden ihrer Enkelkinder.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein