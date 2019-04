Ergebnis der Verkehrsmediation Kluftern vor zwei Jahren war, dass es keine Umfahrung für die Ortschaft geben wird. Auf dieser Grundlage sollte es Maßnahmen zur Reduzierung des Verkehrs geben, insbesondere innerorts. Außerdem sollte das Radverkehrskonzept aktiv gefördert und konkretisiert werden.

Im Ortschaftsrat Kluftern stellte Wolfgang Kübler, Leiter des Stadtbauamts, die geplanten Kompensationsmaßnahmen vor und erntete dafür den geballten Unmut der Räte. Mit den Plänen sind sie alles andere als zufrieden.

Insgesamt 24 Punkte enthält die Liste der Kompensationsmaßnahmen wie Fußgängerquerungen, Kreisverkehrsplätze und Ausbau von Radwegen in und um Kluftern mit seinen Teilorten und Schnetzenhausen.

Zehn davon werden laut Plan erst ab 2022 in Angriff genommen, vier sind noch gar nicht terminiert. Kübler erläuterte, dass die Einigung mit Grundstückeigentümern nicht selten zu Verzögerungen führen.

Es sei viel Zeit verplempert worden

Bernd Caesar (SPD) bemängelte, dass von den vor zwei Jahren in der Mediationsrunde gefassten Beschlüssen für Kluftern noch rein gar nichts umgesetzt wurde. „Es wurde viel Zeit verplempert und wir sind stinksauer“, so Caesar.

Jetzt fange man an, über eine Querungshilfe am Spaltensteiner Kreisel nachzudenken. Auch der Radweg zwischen Kluftern und Fischbach sei seit einem Jahr gesperrt und man wisse nicht, wann was geschehe.

„Damit schafft man keine Verkehrsverlagerung“

Laut Walter Zacke (Pro Kluftern) würden die geplanten Maßnahmen nicht der Reduzierung des Verkehrs dienen. Den Fahrplan der Buslinien 11 und 12 bezeichnete er als provinziell. „Damit schafft man keine Verkehrsverlagerung.“ Im Radwegekonzept sieht Zacke eher eine Verschlechterung als eine Verbesserung. Insbesondere vermisse er den Radweg entlang des Bahndamms.

Auch Peter Schwarzott (Freie Wähler) bezeichnete Planung und Umsetzung als sehr, sehr zäh. "Wir können das Ausmaß der Belastung für Kluftern nicht akzeptieren." Sigrid Merz (Pro Kluftern) bemängelte, dass es kein Denken über Institutions- und Gemeindegrenzen hinaus gebe.

"Vor allem die Schnittstellen sollte man in den Blick nehmen", so Merz. Das Mediationsverfahren habe der Stadt eine Menge Arbeit gespart. "Wir hoffen, dass die Aufgaben nun auch entsprechend umgesetzt werden."