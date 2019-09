von Tobias Lange

Stell Dir vor, es ist Klimademo, und keiner geht hin. Ganz so schlimm kam es beim jüngsten Klimastreik der Fridays-for-Future-Aktivisten in Friedrichshafen dann zwar nicht. Aber mit rund 30 Teilnehmern war die Gruppe am letzten Freitag der Sommerferien eher überschaubar. Das räumte dann auch Mit-Organisator Matthias Eckmann ein.

Video: Lange, Tobias

Enttäuscht war der Politikstudent von der Zahl seiner Mitstreiter aber nicht. Dass es auch in der schulfreien Zeit „doch so viele“ seien, zeige, dass es ihnen ernst sei. „Wir sind hier, wir sind laut. Auch in den Ferien“, rief er.

Der Weg der Klimaschützer führt sie auch durch die Schanzstraße. | Bild: Lange, Tobias

Vor dem Rathaus lies Eckmann dann die vergangenen Wahlen in Brandenburg und Sachsen Revue passieren. Positiv sei, dass die Grünen in beiden Bundesländern dazugewinnen konnten und Chancen auf eine Beteiligung an der Regierung haben. „Hoffentlich kommen die grünen Themen an“, sagte er. Kritisch bewertete er die Zugewinne der AfD, die den menschengemachten Klimawandel leugne.

Vor dem Rathaus sammelt sich der Demozug für Ankündigungen. | Bild: Lange, Tobias

Unterstützung erhielt die Fridays-for-Future-Bewegung bei dieser Demonstration von Odette Lassonczyk und Markus Hener von der Bewegung Extinction Rebellion. „Auch die älteren Semester können sich einbringen“, betonte Odette Lassonczyk. „Die, die schon ziemlich viel verbockt haben.“

Markus Hener und Odette Lassonczyk von Extinction Rebellion stehen bei dieser Demo Seite an Seite mit den jungen Klimaschützern von Fridays for Future. | Bild: Lange, Tobias

Ein wenig Aufregung gab es während der kurzen Demonstration dann doch. „In Frankreich gibt es Atomenergie. Da können sie die Kohle sofort abschalten“, rief ein Passant, während Matthias Eckmann sprach. Das Angebot, seinen Standpunkt ins Mikrofon zu sagen, lehnte der Herr dann aber ab.

Ans Aufhören denken die Klimaschützer nicht. „Wir streiken so lange, bis wir aus der Braunkohle aussteigen“, kündigte Matthias Eckmann an. Die nächste Demonstration ist für Freitag, 13. September, 17 Uhr in Überlingen angekündigt. Am 20. September findet dann ein deutschlandweiter Klimastreik statt. in Friedrichshafen startet er um 11.30 Uhr am Stadtbahnhof.