Wer von Osten her nach Friedrichshafen fährt oder die Stadt mit dem Auto in Richtung Meckenbeuren verlassen will, der sollte ab Dienstag, 4. Februar einige Zusatzminuten einkalkulieren. Die Paulinenstraße wird für zehn Tage aus zwei Richtungen zur Sackgasse. Voraussichtlich bis Donnerstag, 13. Februar wird der Bahnübergang gesperrt. Hintergrund sind einer Mitteilung der Stadt zufolge Arbeiten an den Gleisen sowie auf der Bahnstrecke.

Umleitung erfolgt in beiden Richtungen über die B 31

Der Verkehr wird in beiden Richtungen im großen Bogen umgeleitet. Wer stadteinwärts fährt, wird von der Ravensburger Straße aus auf die Bundesstraße 31, eine Abfahrt später auf die Lindauer und im weiteren Verlauf auf die Eckenerstraße geführt. Stadtauswärts führt die Umleitung in entgegengesetzter Richtung die gleiche Strecke entlang: Über Eckener- und Lindauer Straße geht es auf die B 31 und eine Anschlussstelle FN-Nordost, Kitzenwiese, bei Bedarf auf die Bundesstraße 30.

Fußgänger und Radfahrer werden nach Angaben der Stadtverwaltung ohne Umleitung an der Baumaßnahme vorbei geleitet.