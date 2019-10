von Jana Meßmer

Länger im Regen stehen müssen am heutigen Dienstag viele, die in Friedrichshafen mit dem Bus unterwegs sind. Die Sperrung der Eckenerstraße im Bereich der Millionenschlucht sorgt für stockenden Verkehr, verspätete Busse und lange Wartezeiten für Fahrgäste.

Auf der Riedleparkstraße stockt der Verkehr. | Bild: Jana Meßmer

„Mein Bus hatte heute Morgen schon 20 Minuten Verspätung. Deswegen habe ich einen Arzttermin verpasst. Das ist ärgerlich“, empört sich Barbara Malsch, während sie am Hafenbahnhof auf ihren Bus nach Ailingen wartet. „Überall sind die Randstreifen zugeparkt und die Busse kommen kaum durch.“ Ein neben ihr stehender Fahrgast beschwert sich, dass der Bus nach St. Georgen überhaupt nicht gekommen sei.

Der Verkehr in der Charlottenstraße stockt derweil. Auch in der Friedrich- und Riedleparkstraße kommen Fahrzeuge kaum voran. Wie verstopft die Straßen im Stadtkern sind, zeigt ein Selbstversuch am späten Vormittag: Für die etwa einen Kilometer lange Strecke vom Stadt- bis zum Hafenbahnhof benötigt ein Bus 45 Minuten – planmäßig wären es vier.

Die Sperrung der Eckenerstraße sorgt für dichten Verkehr in der Umgebung, zum Beispiel in der Charlottenstraße. | Bild: Jana Meßmer

Die gute Nachricht: Kaum wurde die Eckenerstraße gesperrt, ist auch schon wieder ein Ende in Sicht. Gegen 19 Uhr soll die Sperrung wieder aufgehoben werden.