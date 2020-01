Als die Besucher gar nicht aufhören zu klatschen, singt der Unterstufenchor einfach noch einmal „Egal was kommt, es wird gut, sowieso“. Das Publikum singt mit, bis die Schüler sich an den Händen fassen und das Cinema des Karl-Maybach-Gymnasiums (KMG) verlassen. Vorher hatte der Chor mit klaren Stimmen und großem Engagement „Hand in Hand with a friend“ intoniert und sich mit sichtlichem Vergnügen den Unsinn-Silben aus Uli Führes „Neujahrskanon“ gewidmet.

Greta Hartleb und Jenny Zipprick singen „Moon River“. | Bild: Corinna Raupach

Den Abend eröffnet der Mio-Chor mit einem freundlich-schwungvollen „Mamma Mia“, für ein sanft fließendes „Moon River„ treten Greta Hartleb und Jenny Zipprick zusammen auf. Ein breites Spektrum bieten die Instrumentalisten: Mit geschmeidigem Bogen, souveränen Doppelgriffen und zarten Trillern stellt Julian Klemm eine Violinsonate von Beethoven vor. Den dunkelschönen Klang des Horns bringt Ferdinand Gutemann in einer Nocturne von Strauss zum Klingen. Die Bigband unter dem präzisen Dirigat von Peter Haas jazzt so knackig wie mitreißend – spätestens bei „Comin‘ Home Baby“ hält es die zuhörenden Schüler kaum noch auf ihren Sitzen.

Zehntklässler Konstantin Wolf dirigiert die „Streichhölzer“. | Bild: Corinna Raupach

Eine Besonderheit des KMG sind seine zwei Orchester. Die jüngeren „Streichhölzer“ geben Offenbachs „Can Can“ mit sattem Ton und viel Temperament. Mit Dangels „Tango“ haben sie sogar ein Solostück im Programm, das Maya Nedyalkova beweglich und ausdrucksvoll auf der Klarinette spielt. Der Zehntklässler Konstantin Wolf leitet dieses Ensemble mit Ruhe, Umsicht und hin und wieder einem aufmunternden Lächeln.

Den krönenden Abschluss bildet das Orchester unter der Leitung von Verena Witzig. | Bild: Corinna Raupach

Das große Orchester unter der Leitung von Verena Witzig erreicht mit voll besetzten Streicherriegen, Holzbläsern, Horn und Schlagzeug fast sinfonischen Klang. Die Titelmelodie von „Harry Potter„ hebt sich geheimnisvoll aus den Geigen und geht volltönend bei Celli und Bratschen weiter. Ein munteres Piccolo-Solo lädt in der „Irish Suite“ zum Tanz, gefolgt von einer Klarinette. Bei der „Nussknacker-Suite“ schließlich sind alle wie auf Ballettschuhen unterwegs, leichtfüßig, sicher und sprühend vor Temperament.