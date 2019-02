von Lena Reiner

Weit und breit ist nur Wasser zu sehen, Wellen, ein malerischer Sonnenuntergang. Junge Menschen springen ins Wasser, unterhalten sich, tüfteln am Schiff herum. Es könnte der Beginn einer Urlaubsreise sein. „Iuventa“ ist ein Film, der sich mittendrin abspielt. In vielen beobachtenden Momenten, klaren Detailaufnahmen, vereinzelten direkten Interviews wird schnell klar, wie nah Glück und Unglück, Recht und Unrecht, aber auch lebensfroher Jubel und Todestrauer beieinander liegen. Die Erleichterung der Geretteten springt einem förmlich von der Leinwand entgegen, während der aufmerksame Betrachter den leblosen Körper nicht mehr vergessen kann, der eben noch gezeigt wurde. Denn Seenotrettung heißt hier auf der tödlichen Mittelmeerroute auch: Tote Menschen bergen, die zwischen den Überlebenden auf den Schiffen liegen.

Zoe im Einsatz für Jugend Rettet ev im Juni 2017 vor der Insel Lampedusa | Bild: (privat)

Zoe, Bootsbauerin aus Friedrichshafen, erinnert sich an ihre eigene Zeit auf der Iuventa, dem Seenotrettungsschiff der Organisation „Jugend rettet“, wenn sie den Film anschaut. Die erfahrene Seglerin war im Juni 2017 drei Wochen lang an Bord der "Iuventa", um Flüchtlinge auf dem Mittelmeer zu retten. „Ganz viele Szenen, die wir erlebt haben, werden gar nicht gezeigt, weil sie zu brutal wären“, sagt sie und nennt ein Beispiel: Menschen, deren Haut sich von den Beinen gelöst hat, weil das Benzin und Urin in den Bootsrümpfen zu chemischen Verbrennungen geführt hat. Zoe hat Menschen gesehen, die völlig apathisch und ohne Hoffnung auf Schlauchbooten auf dem offenen Meer trieben, weil ihnen die Motoren geklaut worden waren oder Menschen, die tot im Wasser trieben.

Die Stärke der Dokumentation liegt vielmehr in den Kontrasten, den Zwischentönen und den Fragezeichen. Offen bleibt etwa die Frage: Ist „Jugend rettet“ gescheitert, die Organisation, die mit ihren privaten Rettungseinsätzen mit der Iuventa politischen Druck auf die EU ausüben wollte, damit diese ihre Aufgaben wieder selbst erfüllt?

Zoe gehört zu den Seenotrettern, gegen die die italienische Staatsanwaltschaft ermittelt. | Bild: Andrea Fritz

Noch mehr Unsicherheiten bedeutet der Einsatz auf der Iuventa jedoch für rund ein Dutzend Crewmitglieder, gegen die derzeit in Italien ermittelt wird, nachdem die Iuventa im Spätsommer 2017 unerwartet beschlagnahmt wurde. Eine von ihnen ist Zoe.

„Ich verstehe nicht, wieso es so eine Debatte überhaupt geben kann. Als Seglerin ist für mich ganz klar: Menschen in Seenot müssen gerettet werden. Das ist sogar rechtlich vorgeschrieben“, erläuterte sie den Anwesenden. Nie habe sie gedacht, dass jemals irgendein Staat versuchen könnte, Seenotrettung zu kriminalisieren.

Zoe im Einsatz für Jugend Rettet eV im Juni 2017 vor der Insel Lampedusa. | Bild: (privat)

Doch genau das passiert momentan. Im schlimmsten Fall drohen ihr wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung 20 Jahre Gefängnis. Damit das nicht passiert, sind die Betroffnen auf rechtlichen Beistand angewiesen, für den sie derzeit Spenden sammeln: https://solidarity-at-sea.org/