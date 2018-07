Die Kinder sind Profis. Gefragt, welche Märchen sie kennen, sprudelt es nur so: "Schneewittchen", "Der gestiefelte Kater", "Rotkäppchen". Auf der Kulturufer-Bühne im Kleinen Zelt steht Michael Miensopust vom Landestheater Tübingen alias Märchendetektiv Rumpel-Heinz. Eigentlich hieß er mal Rumpelstilzchen. "Aber dann hat jemand meinen Namen auf Facebook verraten", sagt er.

Komisch, dass niemand bei Märchendetektiv Rumpel-Heinz alias Michael Miensopust anruft – vielleicht sollte er doch ein Telefon anschaffen oder Schneewittchen heiraten. | Bild: Corinna Raupach

Der Detektiv ist für den "Fall Rapunzel" hier. "Diesen Fall gibt es aber noch gar nicht", sagt Rumpel-Heinz. "Echt?", fragt ein Mädchen aus der ersten Reihe. "Echt, und deshalb brauche ich eure Hilfe." Die Kinder sollen entscheiden, welche Figuren im Krimi vorkommen, welche Gegenstände mit von der Partie sind und welche Worte in einem eventuell zu singenden Lied vorkommen sollen: "dumm", "Entchen" und "Käsepopo" nämlich.

Auf der Bühne im Kleinen Zelt spielt Michael Miensopust vom Landestheater Tübingen alle Rollen selbst. | Bild: Corinna Raupach

So ergibt sich, dass das Biest zum Hilfsdetektiv ernannt wird (die Schöne ist leider verschwunden) und der böse Wolf als Klient an die Tür des Detektivs klopft. Er hat Rotkäppchen im Wald verloren, dabei wollte er ihr nur die Blumen zeigen. Mit dem von den Kindern gewünschten Glasfroschauge fliegen sie zur Stelle, an der Rotkäppchen liedersingend im Wald verschwand. Es hatte verzauberte Rapunzeln gegessen, die sie ferngesteuert zum Hexenhäuschen lenken. Hier kommt dem Detektiv die zündende Idee: Die Heizung ist nicht nur aus Marzipan, sie macht eigentlich den berühmten Ofen überflüssig. Hinter dem Flachbildschirm, der das Feuer vortäuscht, wartet dann auch des Rätsels Lösung.

Die böse Hexe will mit Rapunzels Haaren zum Top Model Nummer eins im Märchenland werden. | Bild: Corinna Raupach

Miensopust spielt alle Figuren selbst, vom pfeiferauchenden Rumpel-Heinz über den aufgeregten Wolf und das grantige Biest bis zur fiesen, giftiges Pipi verspritzenden lila Ameise. Mal kreuzt er mit Perücke als Hexe auf, mal säuselt er wie ein echtes Einhorn. Als sie mit dem Glasauge abstürzen, purzelt er auf den Boden, aus Angst vor Marienkäfern versteckt er sich zitternd hinter dem Vorhang und um der Ameise ein Liebenslied zu singen, kauert er auf dem Boden. Er erntet immer wieder heftiges Gelächter, vor allem als er der Ameise einen wunderbaren Käsepopo bescheinigt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein