von Nicole Burkhart

Es ist Herbst geworden. Bunt gefärbte Bäume, ein diesiger Morgen. Es schallen Kinderstimmen durch den Wald. Und tatsächlich: Nahe der Grillhütte Kluftern finden sie sich. Sieben Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren des Waldkindergartens Eschenmoos sitzen mit ihren Erzieherinnen im Sandkasten und graben, backen, matschen was das Zeug hält. Der Sandkasten ist ziemlich das Einzige, was an einen normalen Kindergarten erinnert. Denn alles findet hier draußen statt, egal ob Morgenkreis, Vesper oder Toilettengang.

Spielgruppe voll, im Kindergarten noch Plätze frei

Seit 1. September gibt es den Waldkindergarten in Kluftern. "Aktuell haben wir drei Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren in der Spielgruppe und vier Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren im Kindergarten", berichtet Michaela Nägele, Leiterin des Waldkindergartens. Während die Spielgruppe, die sich montags und mittwochs trifft, für das laufende Kindergartenjahr die maximal zehn Plätze voll hat, hat der Kindergarten mit insgesamt 20 Plätzen noch Kapazität. Dabei sei die Resonanz bisher sehr positiv.

Wo geht es denn hin? Dem dreijährigen Felix gefällt die Fahrt im selbsgebauten Auto sichtlich. | Bild: Nicole Burkhart

"Wir hatten auch einen skeptischen Vater, der die Eingewöhnung des Kindes begleitet hat und danach total begeistert war. Der kleine Bruder ist inzwischen auch schon angemeldet", erzählt die Erzieherin lachend. Betrieben wird der Waldkindergarten von den Johannitern. "Insgesamt gibt es sechs Waldkindergärten und sechs betreute Spielgruppen in unserer Region Bodensee-Oberschwaben", berichtet Kommunikationsreferentin Claudia Bangnowski. Die Waldkita in Kluftern ist die neueste. Liebevoll haben die fünf Erzieherinnen den Platz hergerichtet. "In zwei Wochen Vorlaufzeit wurden beispielsweise Sitzgruppen erstellt, eine Spielküche gebaut oder der 'Pipiplatz' gerichtet", erklärt Michaela Nägele.

Friedrichshafen Fachmann steht Rede und Antwort zum Thema Kinderbetreuung in Friedrichshafen Das könnte Sie auch interessieren

Händewaschen und Vespern im Freien

Währenddessen laufen der fünfjährige Erik und der dreijährige Aurelius über den Platz und schlagen die Triangel. Für die anderen Kinder ist dies das Signal zum Aufräumen. Nach der anfänglichen Freispielzeit finden sich die Gruppen nun zum Morgenkreis und Vesper ein. Fleißig machen alle mit beim Begrüßungslied. "Habt ihr heute schon gesungen und gelacht?", singt Erzieherin Annika Miebach mit ihren Zöglingen. Danach geht es zum Händewaschen, anschließend werden die Vesperbrote ausgepackt. Frische Luft macht hungrig.

Wohin nur mit den Handtüchern beim Händewaschen? Für Aurelius und Erik ganz klar: auf den Kopf! | Bild: Nicole Burkhart

Leiterin: Kinder mit der Zeit eher weniger krank als vorher

"Viele haben Sorge, weil wir das ganze Jahr über draußen sind, auch bei Minusgraden", weiß Michaela Nägele. "Dabei sind die Kinder am Anfang vielleicht öfter krank, mit der Zeit eher weniger als vorher." Das sei nicht das Einzige, worauf sich der Vormittag im Waldkindergarten positiv auswirke. "Die Kinder sind ausgeglichener und lernen, die Natur anders wahrzunehmen und zu respektieren. Wir sind hier nur zu Gast und so verhalten wir uns", erklärt Michaela Nägele einen Leitsatz ihrer Pädagogik.

Annika Miebach, Erzieherin: "Ich war davor Erzieherin im Ganztagesbetrieb. Der Waldkindergarten entspricht auf jeden Fall eher meinen persönlichen Neigungen, ich bin sehr naturverbunden. Es ist eine andere Art zu arbeiten. Wir haben ein klares Konzept mit kindgerechtem Rahmen. Mir gefällt besonders, dass der Wald so viele natürliche Anreize bietet, die die Kinder aufgreifen." | Bild: Nicole Burkhart

Auch vorlesen, malen und basteln kommen nicht zu kurz

"Die Natur fördert die Kreativität der Kinder ungemein. Hier gibt es keine vorgefertigten Spielsachen. Da wird aus einem Stamm ein Bügelbrett, aus einem Stock ein Schwert, aus einer Holzscheibe ein Lenkrad", weiß auch Claudia Bangnowski. Dennoch kommen auch Dinge wie vorlesen, malen und basteln nicht zu kurz. In den zwei grünen Bauwagen, die den Kindern Unterschlupf in der kalten Jahreszeit bieten, finden sich Bücher, Malstifte und vieles mehr. Und wie in jedem anderen Kindergarten haben auch die Vorschulkinder immer wieder eigenes Programm. Auch Entwicklungsgespräche mit den Eltern stehen auf dem Plan.

Anja Wurm, Mutter: "Da wir momentan nur in einer Dachgeschosswohnung leben kann Felix hier Bewegung in der Natur entdecken. Mir kommt der geringe Betreuungsumfang der Spielgruppe gelegen. Ich finde es gut, dass hier nicht nur vorgefertigte Spiele angeboten werden, sondern die Kinder selbst kreativ sein müssen. Auch das Verantwortungsbewusstsein wird gestärkt. Felix gefällt es im Wald sehr." | Bild: Nicole Burkhart

"Wir können Eltern nur ermutigen, ihren Kindern diese Erfahrung zu ermöglichen. Es geht gar nicht um die reine Betreuung an sich, sondern auch um die soziale Entwicklung der Kinder, die in Spielgruppe und Kindergarten in Kontakt mit anderen Kindern und neuen erwachsenen Bezugspersonen außerhalb der Familie kommen", meint die Kommunikationsreferentin der Johanniter.

Und nicht nur die Kinder lernen hier, auch die Erzieherinnen nehmen einiges mit. "Man benötigt keine Zusatzqualifikation, aber viele Kolleginnen lesen sich in das Thema ein", freut sich Michaela Nägele. "Und spätestens bei der dritten Nachfrage weiß man auch, wie der gefundene Pilz heißt." Unterdessen gehen die Kinder wieder auf Entdeckungstour. Ob hämmern, Auto fahren oder Blätterschlacht – hier im Wald ist alles möglich.

Der Waldkindergarten in Kluftern Der Waldkindergarten Eschenmoos wird von Johanniter-Unfall-Hilfe betrieben. Er bietet zehn Plätze in der betreuten Spielgruppe montags und mittwochs von 8.15 bis 13 Uhr und 20 Plätze im Kindergarten täglich von 7.30 bis 13.30 Uhr. Es sind noch Plätze frei. Bei Interesse kann man sich an die Kindergartenleitung Michaela Nägele wenden: michaela.naegele@johanniter.de oder 01 52/03 26 47 75. Anmeldungen im Internet: kindergarten.friedrichshafen.de

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein