Bodenseekreis – Die Schüler der Klasse 8c des Karl-Maybach-Gymnasiums (KMG) in Friedrichshafen haben mitgezählt: 77 Schulstunden sind im gestern zu Ende gegangenen Schuljahr ausgefallen, das sind etwa fünf Prozent oder gut zwei Wochen Unterricht.

Ein halbes Schuljahr lang kein Französisch

Vor zwei Jahren fand in derselben Klasse ein halbes Jahr kein Französisch statt, weil die Lehrkraft immer wieder krank war. „Erst mal freut man sich natürlich, wenn man länger schlafen kann. Aber wir merken selbst, dass wir mit dem Stoff hintendranhängen“, sagt die Klassensprecherin. Elternvertreterin Sandra Kling bedauert, dass Eltern zu wenig informiert und auch eingebunden werden. „Im konkreten Fall, im Fach Französisch, hätte ich es gut gefunden, man hätte uns Eltern mit ins Boot genommen, um den Unterricht weiterlaufen zu lassen“, sagt sie.

Elternbeiratsvorstand: Krankheit oder Elternzeit führen gleich zu Ausfällen

Gernot Rahn vom Elternbeiratsvorstand des KMG sieht ein strukturelles Problem: „Bei der Anzahl der Lehrerstunden wird ein Sparkurs gefahren, das geht auf das Ministerium zurück.“ Die Stunden seien so bemessen, dass ein Krankheitsfall oder eine Elternzeit gleich zu Ausfällen führten. „Wir Eltern sagen, es kann nicht sein, dass auf Kosten des wichtigsten Glieds unserer Gesellschaft gespart wird, nämlich der Kinder und damit der Zukunft“, sagt Rahn.

Ausgebildete Lehrer müsstne über die Sommerferien nicht arbeitslos sein

Axel Hoff, Vorsitzender des Elternbeirats am Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen: "Eine Grundversorgung der Gymnasien mit 110 Prozent Lehrkräfte wäre eine gute Idee. Das Geld dafür wäre sicher nicht schlecht investiert." | Bild: Corinna Raupach

Auch der Elternbeiratsvorsitzende am Graf-Zeppelin-Gymnasium (GZG) in Friedrichshafen, Axel Hoff, bedauert, dass trotz Unterrichtsausfall nicht mehr Lehrer eingestellt werden. „Dass ausgebildete Lehrer über die Sommerferien arbeitslos sind, müsste es nicht geben.“

KMG-Schulleiter Christoph Felder: Schule wächst, bekommt aber nicht mehr Lehrkräfte

Für die Gymnasien im Bodenseekreis ist im kommenden Schuljahr keine neue Stelle ausgeschrieben. Das KMG hat Honorarkräfte engagiert. „Wir sind vom Lehrermangel besonders betroffen, weil wir eine wachsende Schule sind, aber nicht mehr Lehrkräfte zugeteilt bekommen“, sagt Schulleiter Christoph Felder.

GZG-Schulleiter Hermann Dollak: Sollte Grundversorgung von 115 Prozent geben

Sein Kollege Hermann Dollak vom Graf-Zeppelin-Gymnasium verzeichnet für das vergangene Schuljahr einen Unterrichtsausfall von rund sechs Prozent. Für das kommende Schuljahr ist er zuversichtlich: „Wir haben durch Versetzung eine Lehrkraft bekommen, eine weitere kehrt aus einer Entsendung zurück.“ In Mangelfächern wie Mathematik, Informatik oder Bildender Kunst darf nur niemand ausfallen. „Es sollte eine Grundversorgung mit 115 Prozent für jedes Fach geben, dann können alle Stunden fachgerecht vertreten werden“, sagt Dollak.

Kultusministerium: Feste Reserve müsste um 10 000 Stellen aufgestockt werden

Das schließt das Kultusministerium aus. Pressereferentin Stephanie Fritsch erklärt: „Um eine Versorgung von 120 Prozent zu erreichen, müsste eine Aufstockung der fest installierten Vertretungsreserve um deutlich mehr als 10 000 Stellen erfolgen, was einem Gegenwert von mehr als 687 Millionen Euro entspräche. Mit Blick auf die Kapazitäten des Landeshaushalts ist diese Forderung daher nicht realistisch.“

Ministerium organisiert Vollerhebung des Unterrichtsausfalls

Um passgenauer auf Unterrichtsausfälle zu reagieren, habe das Ministerium erstmals eine Vollerhebung des Unterrichtsausfalls durchgeführt.

BZM-Schulleiterin Diana Amann: Springer wären eine Lösung

Diana Amann, Schulleiterin des Gymnasiums am Bildungszentrum Markdorf: „Ideal wäre, ich rufe bei einem längeren Ausfall in Tübingen an und die schicken mir zum Beispiel den Mathelehrer, den ich brauche. Aber das kostet Geld, diese Springer müsste man vorhalten.“ | Bild: Helmar Grupp

Diana Amann, Schulleiterin des Gymnasiums am Markdorfer Bildungszentrum, könnte sich eine Lösung mit Springern vorstellen. „Die Lehrer an einer Schule sind fest in den Stundenplan eingebunden, die können nicht gleichzeitig Vertretung machen.“ Grundsätzlich hält sie die Stunden, die jedem Lehrer zugemessen werden, für zu knapp. Für Schulleitung, Ausflugsvorbereitung oder das Organisieren von Klassenfahrten bleibe zu wenig Zeit. Für das kommende Schuljahr habe sie erst einmal Glück gehabt: „Wir können durch Versetzungen die Fächer von drei Kollegen, die in Pension gehen, weiter unterrichten.“

GZG-Schülersprecherin: Biologie-Kurs hat in einem Schuljahr vier Lehrer

Sophie Navratil, Schülersprecherin am Graf-Zeppelin-Gymnasium, kennt einen Biologie-Kurs, der im Laufe des Schuljahrs vier Lehrer hatte, weil einer nach dem anderen ausfiel. Vor ein paar Jahren hatte ihre Klasse viel unfreiwillige Freizeit. „Ich verstehe das nicht: Wenn Lehrer jung sind und Kinder planen, warum übernehmen die dann einen ganzen Kurs?“ Sie könnte sich vorstellen, im Notfall Stunden von externen Kräften geben zu lassen, von Programmierern etwa oder Übersetzern. „Aber es sollte daneben gut ausgebildete Lehrer geben.“

Absolventen gehen nach Berlin oder in die Schweiz

Um die sorgt sich Gernot Rahn vom KMG-Elternbeiratsvorstand: „Die Schüler brauchen gute, motivierte und engagierte Lehrer. Aber wer macht das bei der Perspektive, gar nicht eingestellt oder vor den Sommerferien entlassen zu werden?“ Diana Amann sagt: „Ich weiß von Absolventen mit Einser-Examen, die gehen nach Berlin.“ Andere wanderten in die Schweiz ab, schon weil dort höhere Einstiegsgehälter locken.

