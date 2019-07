Marcus Tress wollte sich und seinen beiden Kindern am Seehasensonntag eigentlich Stress ersparen und die Umwelt schonen und in Ruhe zum Festumzug fahren. Stressig wurde es dann doch, weil der Bus an der Haltestelle Pfaffenberg in Oberteuringen nicht kam. Das bestätigt Stephan Senftleben, Pressesprecher bei der Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH, auf Nachfrage. Er erklärt, das ein auf der Linie 14 eingesetzter Bus, der ab 11.10 Uhr von dieser Haltestelle aus in Richtung Friedrichshafen fahren sollte, vorübergehend nicht fahrbereit war.

Eine Stunde Wartezeit

Als das Problem behoben war, sollte der Bus zumindest auf einer Teilstrecke im Fahrplan bleiben. Deshalb sei dieser Bus dann ab Ailingen stadteinwärts wieder eingesetzt worden, weil die Distanz nach Oberteuringen im Fahrplan nicht mehr zu schaffen war. „Daher konnten die Fahrgäste aus Oberteuringen erst mit dem nächsten Kurs fahren, der eine Stunde später verkehrte. Wir bitten die Fahrgäste für die entstandenen Unannehmlichkeiten vielmals um Entschuldigung“, sagt Senftleben.

Nach Oberteuringen verkehrt die Linie 14 des Stadtverkehrs Friedrichshafen, hier an der Haltestelle Pfaffenberg. | Bild: Wex, Georg

Betroffen waren nach Auskunft von Familienvater Marcus Tress etwa 20 Leute, die allein an der Haltestelle Pfaffenberg stehen blieben, darunter er selbst mit zwei Kindern im Alter von fünf und acht Jahren. An der Haltestelle habe aber auch keine Information gehangen, welche Busfahrzeiten denn eigentlich gelten. Der für Sonntag angegebene Zwei-Stunden-Takt war es offenbar nicht, mutmaßten die Wartenden, so Tress. Sie gingen daher von einer Verspätung aus. „Die meisten Leute waren sehr verärgert und sind nach Hause gegangen, um mit dem Auto nach Friedrichshafen zu fahren“, berichtet er, darunter eine Familie, die zum Umzug musste.

Wenn man schon mal Bus fahren will...

Marcus Tress hält es vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um CO2-Reduzierungen für kontraproduktiv, so potenzielle Kunden zu vergraulen. Denn er selbst könne den Bus nur selten nutzen, da er berufsbedingt auf ein Auto angewiesen ist. Dann habe er mal die Gelegenheit nutzen wollen und prompt funktioniere das nicht. Der nächste Bus kam dann um 12.10 Uhr. Und vom Busfahrer habe er die Auskunft bekommen, dass die Busse heute im Zwei-Stunden-Takt fahren, also nach dem normalen Sonntagsfahrplan.

Das aber stimmte nicht. Nach Auskunft von Stephan Senftleben fuhr die Linie 14 am Seehasensonntag nach dem Sonderfahrplan zum Seehasenfest. Und der richte sich nach dem regulären Samstagsfahrplan. An der Haltestelle Pfaffenberg hielt der Bus nach Friedrichshafen also im Stundentakt, immer zehn Minuten nach der vollen Stunde – und das verlängert bis in die Nacht hinein. „Am Sonntag sind die Linien ... ab 10 Uhr auch tagsüber im Stunden-Takt unterwegs. Bei allen Zusatzfahrten gelten die Taktminuten wie an Samstagen“, stand in einer Pressemeldung des Stadtverkehrs für alle Linien des Stadtverkehrs während des Seehasenfests.

Verspätungen werden mitgeteilt

Verspätungen würden über mehrere Kanäle kommuniziert, so online via App des Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbunds (Bodo), über die Fahrplan-Abfrage mittels QR-Code, der an den Netzplänen an den Haltestellen angebracht ist, über die Stadtverkehrs-Website sowie über die landesweite elektronische Fahrplanauskunft (www.efa-bw.de). „Allerdings können in diesem System nur Uhrzeiten und keine Texte, wie ‚Fahrt fällt aus‘ übermittelt werden“, erläutert Senftleben. Die Ausstattung der Haltestellen beispielsweise mit Live-Anzeigen, wie in Friedrichshafen, sei per Gesetz eine Aufgabe der jeweiligen Gemeinde.